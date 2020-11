Grafene Retorcido pode ser a Nova Revolução em Supercondutores

PUBLICIDADE

Todos já devem conhecer o grafeno, que é um material revolucionário, que uma folha da espessura de um átomo, consegue seguras milhões de vezes o seu peso, porém de início sua confecção era quase impossível de tão caro, mas como todo material, ele foi evoluindo e baixando o custo. Espera se que nos próximos 10 anos seja mais acessível e mais utilizado em componentes domésticos. Mesmo ocorreu com a fibra de carbono, que com passar dos anos, baixou consideravelmente de valor. Até então o grafeno poderia ser utilizado em baterias, não como condutor, em capacitores de alto fluxo, que despejam energia imediata, em coletes à prova de bala. Porém foi descoberto o uso dele como um supercondutor. A caraterística desse é que além de suportar alto calor, pode ser feito num filamento extramamente level. A descoberta foi feita colocando se duas folhas de espessura de um átomo e as contorcendo junto, como se fosse um fio. Isso ocorreu na ETH Zurich, na Suíca, e espera se entrar em uso nas próximas décadas.