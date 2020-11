Futuro do Armazenamento de Dados vem do DNA

PUBLICIDADE

Uma nova prova de conceito vem tentando novamente o armazenamento de dados em estruturas do tipo DNA, da forma de um DNA sintético. Se der certo, todos os dados acumulados na histório do mundo caberão dentro de uma caixa de sapatos. É estimado que até 2025 tenhamos 463 exabytes de dados gerados todos os dias, o que dá cerca de 213 milhões de DVDs por dia. E isso faz com que os data centers estejam expandindo diariamente suas capacidades. Porém uma única grama de DNA consegue armazenar 455 exabytes de informação. Porém para chegarmos lá temos de vencer alguns desafias, tais como o preço, pois para se armazenar uma única imagem de pouco megabytes, já custa milhares de dólares. Mas com o tempo isso será vencido. Outro destaque é a durabilidade, cientistas conseguem extrair DNA de criaturas que já morreram há milhares e até mesmo milhões de anos, enquanto uma fita magnética, dificilmente dura mais de 20 anos.