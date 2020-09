Finalmente Leitores de eBook (Kindle) Coloridos

PUBLICIDADE

Não era de se esperar que os leitores de ebook, tais como Kindle fosse sobreviver aos iPads, porém seus fatores de destaque como a bateria de super longa duração e a possibilidade de leitura perfeito sob a luz do sol , foram relevantes para se manterem em linha. Com um atraso de quase 15 anos para serem lançamos após o modelo monocromático, por problemas de fabricação e renderização de cores, dois modelos já podem ser encontrados no mercado. Um deles é um celular completo, com a tela e-ink da Hisense. Sua bateria tem durabilidade de até 2 semanas, o que é surpreendente para um celular, apesar de ter processador bem limitado. Mas também tem um modelo da Kaleido, que é apenas um leitor de ebook com tela colorida, com, tele visivelmente melhor que o outro modelo disponível, mas com limitação a 4096 cores, o que não deixa se comparar com um LCD ou OLED. Mas sua bateria promete semanas de uso contínuo com seu processador de 1Ghz e 1Gb de RAM.