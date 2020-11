Estações de Energia Solar no Espaço pode ser Nossa Saída pra Problemas de Energia no Futuro

PUBLICIDADE

Parece ficção científica, porém a Agência Espacial Européia já começou trabalhos para levantar fundos para desenvolver plantas solares que ficam fora do nosso planeta. Com os problemas climáticos crescentes, já nào é muito preciso saber se a fazendo solar vai produzir energia em tempo integral. Já no espaço, o sol brilha 24 horas por dia, a absorção é extremamente maior. Projeta se uma usina de 10Km2 no espaço. Com uso de impressão 3D. O problema maior seria a forma de enviar a energia para dentro do planeta. A princípio, seria convertida em ondas de energia, e utilizar campos eletromagnéticos para enviar para uma super antena na Terra. A China também está desenvolvendo a estação OMEGA, com geração de 2GW. Porém com previsão para 2050.