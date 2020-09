Empresa usa DNA para Compor Rostos de Criminosos

PUBLICIDADE

A Parabon Nanolabs é uma das empresas mais famosas do mundo que trabalha com genética forense, e que ficou famosa por vários casos ao redor do mundo em traçar vínculos genéticos para se descobrir casos criminais. Recentemente a mesma empresa tem utilizado amostras genéticas para se extrair o DNA e a partir disso, utilizamos indicadores de tom de pelo, formato do nariz, cor de olho, entre outros para construir um rosto. Agora vem a questão ética, seria isso uma invasão de privacidade ? Pessoas utilizariam para localizar outras que não querer ser achadas ?