Emirados Árabes Lançam sua Missão para Marte e mais 2 países lançam também em julho

No dia de ontem, partiu do Japão, um foguete com a primeira missão dos países árabes em direção ao planeta vervelho. Com chegada prevista pra Fevereiro de 2021.

Porém mais 2 países estão lançando ainda nesse mˆ4s duas missões também. A NASA no dia 23 de Julho que irá o Mars Perseverance que é um um jipe para terrenos sinuosos que vai também um tipo de helicóptero meio drone. E a China dia 30, lancará a missão Tianwen-1. Todos esses previstos também para Fevereiro de 2021.