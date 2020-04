CORONAVIRUS – Comunidade BsBTek

PUBLICIDADE 

Pessoal, a coluna não acabou. Longe disso. Só pra deixar registrado, ao redor do mundo , infelizmente nosso foco mundial vem sendo o combate e erradicação dessa infernidade que todo o mundo está vivendo. A coluna continua ativa, porém o conteúdo que vem sido divulgado mundo à fora é basicamente relacionado a estas questão, daí tenho evitado chocar com outros assuntos já presentes no jornal. Vou colocando aos poucos um ou outro artigo mais relevante. Porém no futuro bem próximo, estaremos voltando com assuntos exclusivos e novas coberturas.