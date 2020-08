Coréia do Sul Prepara Início de Testes para Usuário do 6G para 2026

PUBLICIDADE

Aqui no Brasil estamos aguardando ansiosamente o lançamento do 5G que será muito limitado para esse ano, e mesmo assim com o seu melhor recurso ainda sem previsão de estreia, que é a super baixa latência, que significa o tempo de resposta entre a solicitação de dados e a resposta do servidor.

O 5G DSS está em algumas capitais do Brasil e alguns locais em Brasília, como no Eixo Monumental, em Shoppings e Eixão, e compartilha a infra estrutura do 3G e 4G, que proporciona uma velocidade até 10x maior que a atual, porém sem a diferenciação na latência.

Enquanto isso, a Coréia do Sul já prepara a rede 6G que chega a ser 50x mais rápida que a rede 5G mais otimizada, mas o seu maior destaque vem a ser a sua latência, enquanto a nossa latência do 4G gera em torno de 80ms (milissegundos) e a proposta pelo 5G baixar para 1ms, o 6G já pretende reduzir isso em 1000x, para 1 microsegundo ou 0,1ms. A sua implementação prevista a nível mundial, provavelmente ainda demorará 10 anos. A responsável pela iniciativa é a SAMSUNG, o que também tira a Huawei do foco.