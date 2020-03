Coréia do Sul alivia regras de Criptomoedas

PUBLICIDADE 

A Coréia do Sul sempre foi um passo adiante em relação a novas tecnologias e desenvolvimento de legislações ligadas a isso. E com relação as moedas digitais, não foi muito diferente. Em 2017, quando teve a alta valorização do BitCoin, cerca de 1/3 de todos os trabalhadores tinha uma carteira de moedas digitais.

O congresso coreano votou um conjunto de regras que vai facilitar a adoção de todas essas moedas e ao mesmo tempo regulamentar para que se evite o uso para lavagem de dinheiro e para atividades ilícitas. E claro, promovendo um controle centralizado à essas transações.