Cidades Verificando os Esgotos para Sinais Precoces de COVID-19

Pesquisadora da Universidade de Yale estão utilizando amostras dos esgotos de algumas cidades norte americanas para monitar a direção da epidemia e a existência da mesma. Pois se a pessoa está infectada, o vírus sai nas fezes, daí é um bom marcador para indicar essa existência. Mostra se a cidade está muito comprometida, os bairros afetados, entre outros.

Os dados são jogados em computadores, onde os dados são tratados e cruzados com os dados de testes. E um grande mapa é atualizado com todas as áreas de incidência.