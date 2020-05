China se Mudando pro Espaço

PUBLICIDADE 

Nessa Terça-Feira a China lançou o seu maior e mais novo foquete, o Long March 5B, que abre caminho para exploração do espaço distante pela China. Com capacidade de 22 toneladas e alcance de 8.800km pra fora da atmosfera, é um novo recorde para o país e para a exploração espacial recente. O fato tem sido tentado pela Space-X através do Heavy Falcon e da StarShip, porém alguns contratempos modificaram a data do êxito.

Especula se que com esse foguete, começará a montagem da estação espacial chinesa e também base para futuras missões lunares e interplanetares.