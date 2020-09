Cartão SD corrompido? Veja como recuperar seus arquivos apagados com Recoverit

PUBLICIDADE

Esses problemas não diferenciam usuários de um sistema operacional ou outro, ou de um computador de marca X ou Y. Por isso é importante ter uma solução em mãos e ele é o Recoverit, da Wondershare.

Neste texto iremos falar mais sobre as funções do Recoverit e como utilizá-lo. Especificamente para usuários do Mac este programa é uma mão na roda porque o número de opções de programas é muito mais limitado se comparado ao Windows, e nem sempre a qualidade é boa ou o preço é justo. No caso do Recoverit, um cartão de memória corrompido, um arquivo que sumiu no Mac ou aquela foto que você não encontra não serão uma dor de cabeça nem um peso no bolso.

Quais são os recursos do Recoverit?

Há vários programas que prometem recuperação de dados e arquivos, mas a maioria deles não consegue recuperar de verdade ou então não mostra tudo o que foi apagado. O Recoverit é o melhor software com essa função porque não só consegue trazer de volta os arquivos como ainda repara vídeos corrompidos, restaurando suas partes como se fosse um quebra-cabeças.

O programa detecta e recupera mais de 1000 tipos e formatos de arquivos. Com isso é possível resgatar:

Fotos

Vídeos

Áudios

E-mails

Arquivos do Office

Um problema comum de acontecer é apagar um arquivo no computador, mas conseguir resgatar ele na lixeira. Mas e quando a lixeira foi apagada sem querer? Ou então, e quando há um cartão SD corrompido que tinha diversos arquivos importantes?

Se o arquivo foi apagado da lixeira de seu Mac, o problema é simples de resolver: o programa irá escanear o computador e recuperar esse arquivo.

O grande problema de um cartão desse tipo é que se ele se corrompe, seja por mau funcionamento, ataque de vírus ou um erro de instalação, ou então você apaga de sua memória sem querer (não há uma lixeira), recuperar cartão de memória é um verdadeiro desafio.

É por isso que muitas pessoas estão comendo bola quando não tem um programa como o Recoverit. O programa consegue recuperar fotos, vídeos e vários arquivos diferentes que estavam nos cartões SD/SDHC/SDXC ou dispositivos com cartão SD, como celulares com o sistema operacional Android, gravadores de áudio, câmeras fotográficas e outros aparelhos. Nesta página você pode conferir de forma detalhada um passo a passo de como recuperar esses importantes dados. Abaixo também daremos algumas dicas.

Como usar o Recoverit da Wondershare?

Programas com muitas funcionalidades e de importância podem ser bem chatos de usar. Não é o caso do Recoverit, que simplifica as etapas. Por exemplo, a instalação pode ser feita depois de fazer o download do arquivo diretamente pelo site, com apenas um clique. A partir disso o processo é rápido, selecionando suas preferências.

Com o programa instalado é possível recuperar cartão SD, pegar arquivos que foram jogados fora da lixeira sem querer, acessar dados corrompidos e muito mais. Para isso é preciso abrir o Recoverit, selecionar o local que estava o arquivo – pode ser a lixeira, uma parte do disco rígido, o dispositivo externo, seja o cartão corrompido, um pen drive, HD externo, etc – e iniciar o processo.

Para o caso do cartão SD corrompido, o mesmo serve. Ele é um dispositivo externo, então basta colocá-lo no local designado no seu computador e fazer a varredura. Logo os arquivos que foram apagados irão ser exibidos.

Também é possível recuperar arquivos que estavam sendo editados ou abertos antes de um travamento do computador, algo que infelizmente também é comum.

A varredura irá mostrar todos os arquivos que podem ser recuperados. Depois disso é só selecioná-los e eles voltarão a aparecer no seu Mac. O programa é bastante intuitivo e fácil de usar.

Confira o vídeo abaixo e descubra saber mais detalhes em como recuperar um cartão SD corrompido.

Perguntas Frequentes

– É possível recuperar arquivos que foram apagados há muito tempo?

A resposta é sim. Se ele estava no computador, disco rígido, pen drive, hd externo ou outro dispositivo, há a possibilidade de recuperá-lo. Entretanto, é preciso escolher bem o programa para achá-lo ou então não danificar esse dado de forma irreversível. O melhor nesta área é o Recoverit da Wondershare.

– Posso recuperar fotos do cartão de memória que não abrem de jeito nenhum?

É provável que essas fotos tenham se corrompido. Há várias razões para isso, sendo as mais comuns um vírus ou simples diferença de softwares que geraram uma disparidade. O Recoverit consegue recuperar fotos cartão SD com boa qualidade e eficiência.

– Eu recuperei um vídeo mas ele não estava como antes, ficando desconfigurado tanto o áudio como as imagens. Como faço?

A qualidade da recuperação não foi boa por causa do programa escolhido. O Recoverit trabalhou para solucionar esse problema das recuperações e criou um software que analisa as peças e as junta, como em um quebra-cabeça, para trazer a melhor qualidade possível nessa restauração. O resultado disso é uma taxa de 95% de vídeos intactos, algo muito acima do que outros recuperadores entregam.