California anuncia proibição de venda de Veículos não-elétricos em 2035

A California sempre foi um passo à frente os outros estados em termos de sustentabilidade. E no âmbito dos carros elétricos, também não foi diferente. Por conta de muita poluição, e dos problemas de incêndios que vem enfrentando, o estado resolver antecipar essa proibição. E com isso espera se uma redução de 35% nas emissões de carbono também. Os carros que ainda rodarem nessa época, poderão continuar sem problemas. Na Europa, a Inglaterra e Alemanha, junto com a Índia, tem o ano de 2030 como meta e Canadá e França 2040.