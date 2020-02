Cadillac Escalade 2021 com Tela Enorme de OLED de 38 Polegadas

PUBLICIDADE 

A Cadillac, subsidiária da General Motors, lança o seu carro flagship (topo de linha), a Cadillac Escalade 2021. Passou por uma mudança radical, tanto em tecnologia, quanto na correceria. Hoje é o carro mais utilizado para transporte de autoridades e celebridades e substituiu a clássica limosine americana.

Entre os itens de tecnologia, temos portas que fecham sozinhas, um sistema de som com 36 caixas, os passageiros da parte de trás falam com os da frente através de caixas e alto falantes, e claro, o painel com telas de OLED de 38 polegadas, que incluem partes com touch screen e realidade aumentada para navegação. E na navegação também tem o Super Cruise, que é um sistema de piloto automático que cobrem mais de 300 mil quilômetros de estradas norte americanas aonde o motorista nem precisa usar as mãos.