Bungee Jump Wireless?? Alguém ?

Historicamente falando, o primeiro Bungee Jump moderno foi realizado em Bristol na Inglaterra em 1979, pelo clube de esportes da universidade de Oxford. Daí agora mais de 40 anos depois, estão tentando inovar usando super imãs. A idéia não é tão intangível, a pessoa saltaria com um acomplado nela e outro no chão, daí existiria um alinhamento para que eles obrigatoriamente se repelissem. Bem a idéia é plausível, o problema maior seria a hora de desacelerar, que chegaria em algo em torno de 200g a desaceleração, sendo que o corpo aguenta até cerca de 40g. Daí agora é só achar alguns estudiosos para fazer a equação funcionar. Com certeza veremos no futuro próximo.

Segue video (fake) da proeza.