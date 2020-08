Apple atualiza a linha de iMacs com CPU Intel de 10a Geração

PUBLICIDADE

Sem mudar o design, que foi introduzido em 2012 juntos com os Macbook, que é o Unibody, um pedaço único de alumínio esculpido. Para 2020 a Apple coloca a 10a geração dos chips da Intel, que de standard são 6 núcleos (cores), e vai até o i9 com 10 núcleos. A memória vem com 8Gb mas pode se estender até seus 128Gb. Quanto ao armazenamento, inicia com seus singelos 256Gb, porém na configuração mais top, chega a 8Tb, os quais tem velocidade de 3.4Gb/s, uma considerável melhora. Por fim, as placas de vídeo, ainda são da AMD (ex ATI) que são a Radeon Pro 5300 como a mais simples até uma 5700XT com 16GB de memória de vídeo. A disponibilidade esperada é imediata, para o final dessa semana nas lojas e no site a partir de hoje. Podem preparar a carteira. Os preços estão bem mais altos.