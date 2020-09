Android 11 Finalmente Disponível pela Google

PUBLICIDADE

Após meses de Beta, que é a fase de testes, finalmente a Google disponibiliza a última versão do seu sistema operacional para celulares. Na verdade foi mais que uma incrementação do que uma evolução. Poucos recursos foram adicionados. O que está diferente é que além dos celulares fabricados pela Google, os Pixel, a One Plus, Xiaomi, Oppa e Realme, também terão a atualização disponível no dia de lançamento. Os recursos que mais podemos destacar é a gravação nativa de tela (que filma o que está passando na tela e grava), o suporte para 5G, mais controles de privacidade e de notificação e o chat que foi muito aprimorado, que é um recurso que poucos de nós usamos no Brasil, por conta do Whatsapp.