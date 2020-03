Amazon Go ficará disponível para qualquer loja

PUBLICIDADE 

O serviço revolucionário de vendas sem caixa do Amazon em breve poderá ser utilizado para qualquer loja que o contatar.

O conceito é simples, e funciona também, você entra na loja, baixa o aplicativo para comprar sem caixa, e simplesmente vai pegando os itens e sai da loja. Nesse processo, no meio tempo, tudo que foi adquirido automaticamente irá para sua conta já cadastrada anteriormente. Isso evita filas e burocracias na hora de sair.

O sistema já é testado desde 2018 com sucesso total, e já está programado para ser colocado nas redes de alto volume do amazon Whole Foods Market, o que definitivamente revolucionará a expericência de varejo.