Air Tahiti Nui sem querer faz o voo mais longo do mundo

A companhia aérea do Tahiti, Ilhas francesas da Polinésia, geralmente tem um voo entre Papete e Paris com uma escala em Los Angeles. Porém quando as novas regras de imigração foram impostas, a companhia após ter decolado 3 horas da manhã, passou direto por Los Angeles, voando até 06:30 da manhã do outro dia. Com uma duração de quase 16 mil quilômetros. A aeronave foi um Boing 787-900. Apesar do voo chegar sem incidentes, a companhia espera não repetir a façanha.