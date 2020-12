2021 – O Ano do Cinema em Casa

PUBLICIDADE

Para a alegria de muitos e tristeza de outros. A Warner Bros, que já havia se unido com a HBO Max no seu sistema de streaming, agora também contará com lançamentos de títulos simultaneamente no cinema e na sua casa. Apesar da HBO Max ainda não estar no Brasil, grande parte do seu acervo está na HBO GO. Os títulos partem de Mulher Maravilha 1984, que será lançado no dia do Natal, e também será a estreia da plataforma em 4K HDR, e depois contaremos com Dune, The Conjuring entre outras dezenas de títulos.