Brunch para quem ama, novidades em Águas Claras e muito mais

B de Brunch

Não é segredo que Brasília carece de um brunch completo, não é? Entendendo essa demanda, o B Hotel está com um excelente buffet para quem não é hóspede. Funcionando aos domingos, das 12h às 15h, o visitante pode desfrutar das criações autênticas do hotel. Além de insumos fresquinhos, o estabelecimento possui uma cozinha completa com panificação e confeitaria. Ou seja, além de poder aproveitar antepastos de qualidade, pode-se comer pães de fermentação natural e artesanal. O serviço fica por R$150 por pessoa e 10% de serviço. Apenas sucos e refrigerantes estão inclusos neste valor. Drinks e outras bebidas são cobras a parte. O brunch do B Hotel também não necessita reservas, funcionando com ordem de chegada.

Foto – Acervo pessoal

Manuelzinho em Águas Claras

Cansou de deslocar para o Plano Piloto só para aproveitar dos melhores restaurantes? Para quem conhece e é fã, o Manuelzinho está chegando em Águas Claras muito em breve, no comércio Acqua, na Avenida Castanheiras. Aos moradores da região administrativa, já é possível ver a fachada sendo montada. Empolgado para provar os melhores pastelzinhos de nata de Brasília (foto)?

Foto – Acervo pessoal

A Banoffee de milhões

“Virou queridinha da Academia? Virou, mas é porque é boa mesmo” como diz um dos memes mais populares dos últimos dias, a torta Banoffee pode se encaixar perfeitamente nesse bordão virtual. Se existe uma sobremesa que ganhou destaque nos últimos tempos foi deliciosa banoffee. E se há quem está fazendo essa torta de forma sublime em Brasília é a Banoffee da Raw (foto). Uma confeitaria localizada na Asa Norte (115) e em breve em Águas Claras. Além do sabor, o espaço também aderiu a moda do Bentôcake e está conquistando as redes sociais.

Foto – Acervo pessoal

Projeto verão 2023?

Nem doces e nem exageros, você ja está pensando no modo fitness? Se aderiu ao lazer nos domingos, o Leaf Juice é uma ótima dica para quem gosta de levar um estilo de vida mais fitness. Presentes no Eixão do Lazer (na altura da 111 norte) , a marca está refrescando os brasilienses com sabores maravilhosos (e exóticos). Está fazendo a caminhada rotineira de domingo ou pedalando? Você vai encontrar o Leaf Juice por lá. Vide os sucos vermelhos e amarelo, de melancia com canela e maracujá com manga, respectivamente.