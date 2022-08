Brasília recebe chef internacional, RW 2022 bombando e mundo mais

Para celebrar o Dia dos Pais, o Brasília Shopping está trazendo uma atração incrível: a presença do chef francês Olivier Anquier na edição especial do Mercadinho. Na ocasião, o gastrólogo vai oferecer uma aula show gratuita onde vai ensinar o público a preparar Risoto de Azapas e Crepe Suzette de Tangerina. O workshop acontece no próximo sábado (06), às 11h. Além disso, o shopping (do dia 2 ao dia 14 de agosto) vai presentear clientes com um kit Granado da linha Barbearia em compras acima de R$400.

Foto – Acervo pessoal

Falando em Dia dos Pais…

Para quem mora em Águas Claras e Taguatinga, o novo Coco Bambu da região já está conquistando os visitantes do Taguatinga Shopping e promete conquistar o coração dos pais. Neste ano, o estabelecimento vai sortear 100 jantares no novo restaurante com um gift card de R$500. Além disso, a cada R$400 em compras, os clientes podem levar para casa um vinho chileno Faro Carmenere.

Foto – acervo pessoal

Mais um espaço saudável em Brasília

Para quem já ama e conhece a Casa Graviola, mais uma notícia maravilhosa: além da nova unidade da marca no Terraço Shopping, O Iguatemi recebe a versão Graviola Burguers e Pizza, com opções de hambúrgueres e pizzas saudáveis. Por conta da pandemia, o estabelecimento se reinventou e trouxe a opção de pizza lowcarb para o menu, com massa de couve-flor e massa de mandioca (foto).

Foto – Amanda Melo

Restaurant Week francês

Até o dia 28 de agosto, o Restaurant Week vai agitar o cenário gastronômico de Brasília. Em sua 26ª edição, diversas casas da capital trazem um menu especial com um preço mais acessível. O maravilhoso Le Parisien (103 norte) também está participando da nova versão. O chef Leandro Nunes preparou um menu em três etapas para almoço e jantar.

Foto – Acervo pessoal

O festival é um momento que o público pode provar saborosos pratos e, para quem não conhece, se encantar com a casa. Esse menu representa muito bem a essência do Le Parisien. Creio que todo mundo vai se deliciar com os pratos criados especialmente para o evento”, enfatiza o chef. No almoço, o comensal pode optar para entrada entre a Salada Parisien (mix de alface com lardons de bacon, farofa de copa defumada, vinagrete de mostarda dijon, suprême e gastrique de laranja) ou Tartine provençal (tomates assado com crosta de ervas e fonduta de queijo brie).

Mais uma opção no Restaurant Week

Outra casa que está participando do Restaurant Week é o Fortunata, localizado na QI 9 do Lago Sul. Disponível até o dia 28 de agosto, a casa está oferecendo um menu em três etapas a R$79 (almoço) e R$109 (jantar). “Somos um dos estabelecimentos pioneiros em Brasília com a Restaurant Week. Há 23 edições estamos participando desse festival gastronômico incrível que ajuda a fomentar nosso setor, bem como atrair novos clientes e a proporcionar experiências únicas a eles. É sempre um privilégio estar presente”, comenta José Graça Couto, proprietário da Fortunata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE