Tour de France: velocista Philipsen vence sua primeira etapa

Vitória veio quando a invencível armada da Jumbo Visma começou a tomar conta da água

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Carcassonne, 17 de julho: As perguntas mais populares antes do Tour são sempre as seguintes: “onde será ganha a corrida e onde será perdida?” A resposta a ambas as perguntas, é claro, é “em todos os lugares”.

Hoje foi uma daquelas etapas em que nada de nenhuma nota foi previsto. A segunda etapa mais longa do Tour, projetada simplesmente para transportar os corredores e o tráfego do Tour até os Pirineus para as etapas de montanha da próxima semana. Em termos de montanhas, apresentava apenas duas humildes borbulhas de categoria três. Mas o que lhe faltava em altitude, compensava com o calor. A etapa começou sem o Primoz Roglič. Ainda carregando as cicatrizes de seu acidente na etapa cinco, e não mais em contenda, ele e sua equipe decidiram que ele não partiria esta manhã.

Depois de quase 140 quilômetros percorridos pedalando através de uma luz solar ofuscante e temperaturas que se elevavam a quarenta graus no ar, com mais dez ricocheteando da estrada, o pelotão de repente se dividiu à esquerda e à direita, para revelar três corpos propenso ao asfalto fervente.

Os corpos um e dois, Martin Tusveld (Team DSM) e Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), acabaram se escovando e recuperando o grupo. O terceiro corpo, o de Steven Kruijswijk, um abnegado domestique de montanha para a camisa amarela Jonas Vingegaard, permaneceu no chão, com a mão sobre a clavícula. Em poucos minutos, ele estava em uma ambulância em direção ao hospital, e sua equipe ficou com dois corredores a menos.

O incidente parecia despertar os corredores de seu sono. Jumbo Visma e Ineos Grenadiers se moveram para a frente, subitamente acordados e alerta, como se o acordar agora pudesse de alguma forma desfazer o dano já feito.

Quatro quilômetros mais tarde, o pelotão se separou novamente. Desta vez, o próprio Vingegaard estava caído, tendo levado um duro golpe no ombro esquerdo e na omoplata, e no lado esquerdo de sua cabeça. Ao seu lado, outro importante companheiro de equipe, Tiesj Benoot, estava inclinado para a estrada. Como Vingegaard pegou uma bicicleta de reposição e acelerou para encontrar Sepp Kuss e Christophe Laporte, que o esperavam, Benoot demorou mais para chegar aos seus pés. De volta em sua bicicleta, Benoot se juntou ao carro da equipe e, segurando uma garrafa segurada por seu diretor de equipe, acelerou na perseguição de seu líder.

Vingegaard, parecendo emocionado, passou por seus companheiros de equipe de volta para a frente do pelotão, traindo os sinais indicadores de nervosismo. Embora Tadej Pogačar seja muito bem educado para dizer isso, tudo isso foi uma excelente notícia para o campeão reinante.

Pelo menos Vingegaard tinha Wout Van Aert para pastoreá-lo. O único problema era que o Van Aert já havia despendido energia importante em um ataque que começou quando ainda faltavam 198 km para o final.

O campeão alemão Nils Politt (Bora-Hansgrohe) havia atacado com o dinamarquês Mikkel Honoré (Quick Step Alpha Vinyl). Van Aert correu atrás deles, e durante 28 quilômetros, eles resistiram à perseguição do pelotão.

Então, com 160,9 km para o fim, o carro da equipe Jumbo Visma veio ao lado. Segundos depois, Wout Van Aert parou na beira da estrada e esperou pelo pelotão. 160,8 km depois, Van Aert estava viajando a 60 km/h ao lado de Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Mads Pedersen (Trek Segafredo) no sprint final. O francês Benjamin Thomas (Cofidis) liderou o pelotão de velocidade por dez segundos com 4000 metros de distância. Se alguém conseguiu segurá-lo, foi Thomas, quatro vezes campeão mundial e medalhista olímpico na pista. Mas, com 450 metros para percorrer, sua resistência finalmente terminou, e foi Philipsen, quinto na etapa dois, terceiro na etapa três e segundo na etapa dois, que venceu a primeira etapa do Tour de France de sua carreira.

Em um dia, passando a verter garrafas de água através das aberturas dos capacetes, e enchendo as meias das senhoras com cubos de gelo e derretendo em seguida nas fitas dos pescoços, a invencível armada do Jumbo Visma começou a tomar água.

Eles têm o dia de descanso de amanhã em Carcassonne para começarem a sair de lá.

