Tour de France: Van Aert, o gigante verde, vence sua terceira etapa

Em seus 119 anos de história, o Tour viu muitas coisas, mas nunca viu nada parecido com a camisa verde deste ano

Por: Matt Rendell

Especial para Jornal de Brasília

Rocamadour, 23 de julho: Um Contra-Relógio de 40,7 km, foi a etapa mais longa do Tour de France desde 2014. Filippo Ganna, o bicampeão mundial e reinante do Time Trial, andou em torno do percurso ondulado, e deslumbrantemente belo, entre as aldeias medievais de Lacapelle-Marival e Rocamadour, a uma média de 50,159 km/h. Durante duas horas e dez minutos, ele possuía o melhor tempo, até que o camisa verde, Wout Van Aert, completou sua prova.

O ciclista de “pele verde” passou pelo primeiro ponto de verificação de tempo no km 10,6 14 segundos mais rápido que Ganna; no segundo ponto de controle, a vantagem de Van Aert sobre o italiano havia crescido para 25 segundos. No terceiro ponto, no km 32,6, sua vantagem tinha diminuído ligeiramente para 23 segundos. Mas então, na subida final, 8%, ele elevou seu ritmo de trabalho e estendeu sua vantagem para 42 segundos.

Em seus 119 anos de história, o Tour viu muitas coisas, mas nunca viu nada parecido com a camisa verde deste ano, um corredor tão forte que faz com que uma labuta de 200 quilômetros de montanha pareça um passeio plano de 40 quilômetros. Tão voraz marcador de pontos, e em tantos cenários – não apenas sprints, mas também fugas, chegadas em montanhas altas e, precisamente, provas de tempo – que ele quase ganhou a camisa a pontos de polca no Hautacam por acidente.

Seu melhor tempo nas divisões intermediárias se manteve até os três corredores finais – os três primeiros colocados no GC, Geraint Thomas (3º), Tadej Pogacar (2º), e Jonas Vingegaard (1º) – rolaram fora da rampa de largada.

Thomas passou pelo primeiro ponto de verificação de tempo um segundo mais lento do que Van Aert. Pogacar passou um segundo mais rápido do que a camisa verde. Depois a camisa amarela, Vingegaard, passou por sete segundos mais rápido do que a eslovena.

No segundo ponto de verificação de tempo, Thomas e Pogacar tinham ficado atrás do ritmo de Van Aert por seis segundos e treze segundos, respectivamente. O líder da corrida era agora sete segundos mais rápido do que seu companheiro de equipe.

Vingegaard passou pelo posto de controle final dois segundos mais rápido do que Van Aert, mas a direção da corrida estava a favor do belga.

Em uma curva à direita, formada por uma face de rocha logo após os dois quilômetros finais, Vingegaard, a uma velocidade extremamente alta, se desviou largamente e se colocou sobre a lama seca e dura na lateral da estrada. Poderia ter custado a ele o Tour de France que ele havia liderado com tal distinção. Em 2018, algo semelhante havia acontecido na última prova de tempo com Geraint Thomas. Em ambos os casos, a camisa amarela rapidamente viu o sentido e diminuiu a velocidade. Vingegaard só terminaria em segundo lugar no último contra-relógio, dezenove segundos atrás de seu extraordinário colega de equipe.

Um gigante de verde, Wout pode ou não ganhar sete competições de camisa verde, como Sagan, ou mesmo seis, como Erik Zabel, mas, em certo sentido, sua prova deste ano superou as duas.

Nenhum deles jamais foi tão integrante da vitória geral de um companheiro de equipe como ele foi. Nunca na história do Tour a camisa amarela deve tanto ao verde.

Amanhã, a etapa final, cerimonial noturna no centro de Paris, terminando no Champs-Elysees.