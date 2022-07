Tour de France: Pogacar carimba sua autoridade nas calçadas em um dia de quase desastre para o Jumbo-Visma

O único corredor que lhe pareceu impermeável foi o vencedor dos dois últimos Tours de France, Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos-Team)

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Arenberg-Porte du Hainaut, 6 de julho: O australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech), um idoso de 35 anos que, no final de 2021, não tinha nenhum contrato e nenhum futuro óbvio no ciclismo profissional, atirou sua bicicleta para a linha de chegada com a explosão de um velocista de elite para levar a maior vitória de sua carreira hoje na quinta etapa do Tour de France em Arenberg-Porte du Hainaut.

Ele se juntou a um ataque de seis homens que incluiu, contra todas as expectativas, o herói das etapas um, dois, três e quatro, Magnus Cort (EF Education-EasyPost). Montando com um plano meticuloso, Cort quase ajudou seu colega de equipe Nielson Powless a se tornar o primeiro nativo americano a vestir a camisa amarela no Tour de France. Powless terminou a etapa em segundo lugar, 13″ atrás de Wou Van Aert, que manteve a camisa amarela apesar de um dia de adversidade.

Mesmo na largada da etapa, com 157 quilômetros de corrida pela frente, incluindo 19,4 km de estradas pavimentadas com paralelepípedos, em 11 trechos separados, muitos deles usados na punitiva corrida de um dia Paris-Roubaix a cada abril, uma tensão pairava sobre o pelotão.

Antes mesmo de a corrida ter chegado ao primeiro conjunto de paralelepípedos, Wout Van Aert visitou seu carro de equipe, depois, na companhia de seu colega de equipe Steven Kruijswijk, cavalgou indiferente de volta ao pelotão.

Saindo de uma rotatória, visto por uma câmera de helicóptero distante, ele fez contato com a traseira da bicicleta de Kruijswijk e, de repente, a camisa amarela estava no chão. Por um momento, ele verificou sua parte superior do corpo – pulso, OK; clavícula, OK – depois montou novamente e, sem ferimentos, mas atrás do pelotão mais uma vez, retomou a perseguição.

Enquanto ele e Kruijswijk, aconchegados atrás do carro da equipe DSM, trocaram palavras, a linha de veículos à sua frente travou com força, e de repente Van Aert foi forçado a entrar em ação evasiva, jogando sua moto para a esquerda, e saltando para fora da lateral do carro. Um ciclista menos experiente no manuseio de sua bicicleta teria sofrido uma colisão debilitante.

O incidente deixou a camisa amarela agitada. Após a etapa, ele admitiu: “Naquele momento, pensei em abandonar a corrida”.

Momentos depois, Peter Sagan, outro dos melhores manipuladores de bicicletas do esporte, sofreu um acidente. Foi um sinal do perigo que as etapas empedradas em passeios de três semanas podem trazer. O único corredor que lhe pareceu impermeável foi o vencedor dos dois últimos Tours de France, Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos-Team).

Na primeira seção de paralelepípedos, Pogacar, sem colegas de equipe à mão, apareceu na frente do pelotão principal, dividindo a liderança com o especialista italiano em paralelepípedos Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost).

Em uma lomba de velocidade com 58 km para percorrer, enquanto Pogacar cruzou logo atrás dele, uma das mãos de Mikael Cherel (AG2R-Citroen) escorregou do guidão. Ele conseguiu ficar de pé: se não o tivesse feito, Tadej Pogacar teria cavalgado até ele, e a natureza do Tour teria se transformado.

Em vez disso, Pogacar, o melhor escalador do esporte, e um dos melhores dos testes do tempo, flutuou sublimemente sobre os paralelepípedos. Enquanto isso, na terceira seção de pedras de paralelepípedos, Vingegaard, segundo no Tour do ano passado, perdeu posição no pelotão e começou a recuar, enquanto Ben O’Connor, quarto em 2021, precisou de assistência mecânica e perdeu algo mais de um minuto.

Salimos contentos.



En el pavé se pueden hacer grandes diferencias. Hoy perdemos 13” con @TamauPogi , pero llegamos con los favoritos.



Queda mucho @LeTour. Vamos a seguir con los pies en el suelo, concentrados y preparados para cuando llegue la montaña.



📸 @sprintcycling pic.twitter.com/0xgBn5I28Q — Enric Mas Nicolau (@EnricMasNicolau) July 6, 2022

Com 37 km para percorrer, Vingegaard, 1,75 m de altura, sofreu um problema mecânico e precisou de uma troca de bicicleta. Van Aert, que estava logo atrás dele, avisou pelo rádio Sepp Kuss (1,80 m), para que ele se preparasse para uma troca de bicicleta. Kuss, incompreendido, parou imediatamente, então Nathan Van Hooydonck (1,93 m) deu sua bicicleta a Vingegaard. Era tão grande que o dinamarquês não podia sequer sentar-se na sela. Felizmente, o carro da equipe chegou e Vingegaard foi capaz de coletar sua bicicleta “B” do telhado.

Enquanto isso, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), segundo na Paris-Roubaix de 2019 e especialista em pedras de calçada, liderou o grupo de favoritos, que incluía seu companheiro de equipe Alexander Vlasov, com Pogacar e Roglic, segundo a Pogacar no Tour de France 2020, em grande participação.

Quando os seis líderes entraram na seção cinco de calçamento, o mais difícil de todos, com uma vantagem de 1’45”, o Primoz Roglič bateu em um fardo de feno supostamente posicionado para manter os cavaleiros a salvo. Com o resto dos cavaleiros do Jumbo Visma ajudando a Vingegaard, Roglič foi isolado.

Com 28 km ainda na etapa, Pogacar, percebendo uma oportunidade de distanciar seus maiores rivais, passou para a frente do grupo de favoritos e acelerou. Quando ele conduziu o pelotão para fora do setor cinco, o campeão do Tour de France de 2018, Geraint Thomas, junto com a jovem esperança britânica Thomas Pidcock, havia sido largado do grupo de favoritos e estava montando no grupo Vingegaard, liderado pelos cavaleiros do Jumbo Visma, incluindo a camisa amarela Wout van Aert.

No oitavo setor de paralelepípedos, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), o campeão de Milão-Sanremo de 2021, atacou e Pogacar foi com ele. Vermeersch, segundo em Paris-Roubaix em 2021, deu uma perseguição, mas escorregou e bateu em uma esquina quando deixaram as pedras de paralelepípedos.

Por um momento, dentro dos últimos 10 quilômetros, Nielsen Powless, um filho da tribo indígena Oneida americana, liderou o Tour de France na estrada. Então Pogacar parecia destinado a assumir a liderança da corrida. Mas quase sozinho, Wout Van Aert liderou a perseguição e, após seguir Pogacar por um minuto, fechou para dentro de 13 segundos do esloveno.

Em um dia de quase desastre para a equipe Jumbo Visma, o notável Wout Van Aert salvou o dia. Dito isto, cinco etapas do Tour, uma coisa é clara: o companheiro de Pogacar, o Slovenian Primoz Roglič, que se esperava que fosse seu desafiante mais próximo, mas que agora segue Pogacar por 2’01”, não ganhará o Tour de France de 2022.