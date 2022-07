Tour de France: Pogačar, a força irresistível, vence sua terceira etapa

Mas Vingegaard, o objeto imutável, é valente e não cede terreno

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Peyragudes, 20 de julho: Durante duas semanas, a equipe da Jumbo Visma intimidou e dominou o pelotão em nome de seu líder, Jonas Vingegaard. Hoje, nas duas últimas subidas de uma etapa curta e explosiva de apenas 129,7 km, com quatro montanhas amontoadas nos 80 km finais, a UAE-Team Emirates de Tadej Pogačar deu a volta por cima.

Com 29,8 quilômetros para percorrer, no vale antes da penúltima subida, o Col de Val Louron-Azet, Mikkel Bjerg, seu colega de equipe norte-americano Brandon McNulty e seu líder Pogačar ousaram para a frente do grupo de camisa amarela em velocidade punitiva. Trabalhando na frente com o declive acentuado, Bjerg logo havia derrubado três ajudantes do Vingegaard, Christophe Laporte e Tiejs Benoot.

Sem van Aert, que tinha garantido a camisa verde ao terminar em segundo lugar no sprint intermediário em La Barthe-de-Neste após 32,9 km, pegou um “bag” de uma equipe soigneur, passou uma garrafa para Vingegaard, depois desacelerou e deixou o grupo ir.

De repente, foi a vantagem da UAE-Team Emirates.

Momentos depois, Bjerg terminou seu turno na frente e McNulty assumiu o comando. O plano era que o americano andasse 15 km na frente. Mas ele era tão forte que levou Pogačar até os 300 metros finais.

Com 27 km para percorrer, o grupo de camisa amarela era composto por Vingegaard e Pogačar, com um domestique cada um (Sepp Kuss e McNulty), e o terceiro e quarto colocados no geral, Geraint Thomas e Nairo Quintana. Logo Nairo, e depois Thomas, foram incapazes de manter o ritmo.

Com 3,9 km ainda a percorrer no Col de Val Louron-Azet, a força de McNulty derrubou Sepp Kuss. Pela primeira vez neste Tour de France, Vingegaard foi isolado.

Nos 50 metros finais antes do topo da subida, Pogačar lançou um sprint que teria sido devastador para qualquer um, exceto Jonas Vingegaard, que se atreveu a entrar na esteira do esloveno. Não ia ser fácil para Pogačar converter o isolamento de Vingegaard de sua equipe em ganhos de tempo.

Minutos atrás do líder, Romain Bardet, quarto na manhã de ontem, mas apenas o nono foi o fim da etapa, atacado por um dos grupos que seguiam atrás. Geraint Thomas o seguiu e, por um tempo, eles trabalharam juntos. Mesmo assim, tal foi a velocidade de McNulty, a do líder continuou a aumentar sua vantagem.

Dentro do quilômetro final

Com 300 metros para percorrer a pista insanamente íngreme de Peyragudes, os ombros de Pogačar assumiram um movimento de pêndulo, e sua boca parecia trair sinais de fadiga. Foi um ato. Ele se adiantou ao Vingegaard e depois lançou um sprint vicioso. Vingegaard igualou sua velocidade, mas o esloveno ganhou um comprimento de bicicleta para vencer a terceira etapa do Tour.

No final de uma vitória na etapa em que Tadej e sua equipe acertaram tudo, ele tinha ganho apenas quatro segundos. Para ultrapassar Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar vai precisar de um milagre. Com uma etapa final grande dos Pirineus começando em Lourdes (Lourdes para Hautacam, 143,5 km, mais de três subidas monstruosas), amanhã seria o momento perfeito.