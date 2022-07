Tour de France: o anjo Pogačar torna-se mortal

Enquanto isso, Jonas Vingegaard assume a liderança da corrida com um ataque histórico ao Col du Granon

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Briançon, 13 de julho: Os Lacets de Montvernier (3.5 km a 7.9%) são como um jogo infantil no qual uma série de carros coloridos e bicicletas com pontos de polca sobem uma montanha de conto de fadas. O Col du Télégraphe (11.9 km a 7%) é um túnel claustrofóbico, sem vista para o vale abaixo. No Col du Galibier (17.6 km at 6.8%), o céu infinito ameaça engolir você, enquanto o Col du Granon (11.4 km a 9.1%) é tão castigador que, na única outra vez que foi escalado na história do Tour de France, em 1986, custou a Bernard Hinault, o maior ciclista de sua geração, a última camisa amarela de sua carreira.

O palco foi montado. Com as temperaturas na França hoje a 38 graus C, o calor pode ter sido opressivo, mas a iluminação foi perfeita.

Foto: Matt Rendell/especial para o JBr Foto: Matt Rendell/especial para o JBr

O dramatis personae assemelhava-se aos personagens de um filme de super-heróis. Tadej Pogačar, inatacável mas isolado; Jonas Vingegaard, 39 segundos atrás dele; Os companheiros de equipe de Vingegaard Primoz Roglič, com dois minutos e 52 segundos, e Wout Van Aert, um gigante de camisa verde, e uma lista de figuras menores como o campeão de 2018 Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), três vezes no pódio Nairo Quintana (Arkéa Samsic), e Romain Bardet (Team DSM), que já terminou segundo e terceiro.

Entre eles, escreveram hoje um conto de triunfo e derrota que irá agraciar os anais do Tour de France.

No quilômetro zero, Mathieu Van Der Poel (Alpecin Deceuninck) e Wout Van Aert (Jumbo Visma), rivais desde a infância, atacaram. No sprint intermediário após 16,5 km, Van Aert conquistou o máximo de pontos e esperou dezoito ciclistas, fazendo um grupo de vinte na liderança, incluindo outro colega de equipe do Jumbo Visma, Christophe Laporte.

A 96 km do final, os companheiros de equipe de Pogačar estavam pedalando na frente do pelotão uns nove minutos atrás dos líderes, sem arrependimentos visíveis sobre seu fracasso ontem à tarde em dar a camisa para um zelador durante a noite.

De repente, cem metros antes do Col du Télégraphe, a natureza deste Tour de France muda. Tiesj Benoot, a potência da Jumbo Visma de ombros redondos, atacou fora do grupo da camisa amarela com o Primoz Roglič em sua roda. Ao virar da esquina, eles encontraram a Laporte, que havia caído de volta do breakaway. Vingegaard se juntou a Roglič, enquanto Pogačar e Thomas se infiltraram no grupo.

A contribuição de Laporte foi breve mas efetiva, e permitiu que Benoot se recuperasse e cavalgasse na frente. Mas o grupo foi logo reduzido a quatro: Vingegaard e Roglič (Jumbo Visma), Pogačar (UAE-Team Emirates) e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

O dilema enfrentado pelos dois companheiros do Jumbo Visma era: como fazer valer sua vantagem numérica? Roglič e Vingegaard começaram a lançar sprints rápidos, um após o outro, cada vez tentando Pogačar para responder a cada vez. Ainda restavam sessenta quilômetros no palco, e quinze deles até o topo do Galibier. Não foi apenas audacioso, foi espantoso, talvez até mesmo sem precedentes, e coagiu o imperioso Pogačar a cometer um raro erro.

Afinal, não havia necessidade de que ele perseguisse Roglič com tanta insistência: seu rival e compatriota precisava ganhar quase três minutos com ele antes de poder ser considerado um competidor. Mas Pog é um concorrente irreprimível, e a Jumbo Visa transformou isso em vantagem para eles.

Na frente, Van Aert cavou fundo para tentar chegar ao topo do Galibier antes do quarteto principal, a fim de poder ajudar seus líderes na descida e nas estradas mais planas até o pé do Col du Granon.

Na descida, Van Aert esperou por Vingegaard, e caiu em uma conversa. Depois ele deixou o dinamarquês pedalar e esperou pelo Primoz Roglič, antes de levá-lo e um grupo de corredores – Majka (o tenente de montanha de Pogačar), Pidcock e Yates dos Ineos Grenadiers, e o francês Gaudu (Groupama – FDJ) entre eles – para a frente com tal ímpeto que passaram direto por Vingegaard, Pogačar e Geraint Thomas. Foi um momento mágico de comédia em uma etapa de castigo físico.

Aos pés da escalada final, esgotante, Warren Barguil (Arkéa Samic) liderou a etapa por três minutos. Com 8,9 km para percorrer seus desníveis extremos, o colega de equipe de Barguil, Nairo Quintana, atacou. Atrás dele, a 5,1 km do final, Romain Bardet também ousou se afastar do grupo de camisa amarela. Então, a 4,6 km da linha de chegada, Vingegaard acelerou para longe do líder da prova como uma bala. Majka tentou perseguir, mas seu companheiro de equipe Pogačar foi, por uma vez, incapaz de seguir. 500m depois, o dinamarquês pegou e largou o Bardet. 200m depois disso, ele fez o mesmo com Quintana.

Vingegaard agora liderou a etapa e, a 3,5 km de distância, liderou a corrida, tendo completado os 39 segundos que o separam da camisa amarela. Naquele mesmo momento, Geraint Thomas acelerou para longe do Pogačar em dificuldade. O impensável havia acontecido: o vencedor dos dois últimos Tours de France, aparentemente inatacável, havia mostrado que era mortal.

Na linha de chegada, Jonas Vingegaard tinha ganho 2’51” no antigo líder da corrida Pogačar, mais um bônus de dez segundos por ter vencido a etapa. Isso o deixou 2’16” à frente do segundo colocado Bardet, 2’22” à frente do Pogačar, que agora está em terceiro, e 2’26” à frente de Geraint Thomas, quarto. Nairo Quintana, da Colômbia, completa os cinco primeiros: ele está 11 segundos atrás de Geraint Thomas.

A etapa de hoje é apenas a primeira das etapas de montanha consecutivas. O de amanhã, o número doze, leva os corredores de volta sobre o imponente Galibier, depois sobre o Col de la Croix de Fer antes da subida icônica até Alpe d’Huez. A questão é, depois de sua derrota hoje, Pogačar sairá lutando, ou seu mal-estar é profundo demais para que ele se recupere?

🤩 What a stage! Stage 11 of the #TDF2022 is already written into the history of the race!



⏩ Here are the highlights of an unforgettable day



We're back on it tomorrow with 3 uncategorised climbs! 👀 pic.twitter.com/FiJMCgJlzk — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

