Tour de France: na etapa mais longa, Tadej Pogacar vence o sprint de subida e leva a camisa amarela

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Longwy, 7 de julho: Tadej Pogacar, de UAE-Team Emirates, ganhou a etapa mais longa do Tour de France hoje, 219,9 km de colinas desde a cidade belga de Binche até Longwy na França, e assumiu a liderança geral da corrida e a camisa amarela.

Pogacar, que venceu os dois últimos Tours de France e entrou na corrida deste ano como o favorito, fez uma aceleração exploratória na primeira, e mais íngreme, de duas subidas dentro dos seis quilômetros finais.

No tipo de subida onde ele normalmente é imbatível, o Primoz Roglič lançou seu sprint mais cedo, apenas para ver seu compatriota passar e abrir uma brecha de talvez oito comprimentos de bicicleta. Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), um finalizador formidável neste tipo de terreno, passou para terminar em segundo lugar.

O domínio de Pogacar sugere que ele será imbatível ao longo das quinze etapas que restam da corrida.

Foi uma etapa de cidades e aldeias destruídas nos conflitos dos séculos XIX e XX – as Guerras Mundiais, a Guerra Franco-Prussiana (1870) – se não a Guerra dos Trinta Anos (1618-1638), uma espécie de Primeira Guerra Mundial antes de sua época, acompanhada de fome, peste, canibalismo e destruição maciça.

Foi também uma etapa da arquitetura marcial: no século XVII o Marquês de Vauban, conselheiro militar de Luís XIV, construiu uma linha dupla de cidades fortificadas para proteger o Reino da França da Holanda espanhola. A etapa visitou as magníficas fortificações de Vauban em Rocroy (km 77) e Montmédy (km 171,3) e novamente no final da etapa em Longwy.

Mesmo depois dos esforços gigantescos de ontem, Wout van Aert (Jumbo-Visma) retomou o tema marcial, tornando sua missão pessoal frustrar qualquer um que esperava um início suave após a etapa de punição de ontem sobre os paralelepípedos, dividindo o pelotão vez após vez com repetidos ataques.

Entre suas acelerações viciosas, várias tentativas foram feitas para montar o breakaway do dia. Taco Van Den Horne (Intermarché-Wanty-Gobert Materiau), segundo colocado ontem, juntou-se ao talentoso Quinn Simmons americano de 21 anos (Trek-Segafredo), já vencedor da categoria montanha no Tirreno-Adriatico e no Tour de Suisse este ano, e o ex-campeão mundial de sub-23 Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), mas eles foram pegos pelo pelotão.

Mais tarde, Magnus Cort (EF Education – EasyPost) foi um dos dez ciclistas que lideraram a etapa por 19 quilômetros no terreno rolante, antes que o pelotão tornasse seus esforços inúteis.

Foi somente depois de 75 km de dura corrida que três homens finalmente se afastaram. Ao persistente Simmons se juntaram Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), 21º no total a 1’20”, e o próprio Van Aert. Não era o grande grupo que Van Aert havia tentado criar, mas ele não tinha outra escolha senão perseverar.

Simmons começou a etapa com -1 ponto na competição de montanha depois de se desviar para o pavimento na etapa três e incorrer numa multa de 500 francos suíços, uma penalidade de 20″, 25 pontos no ranking mundial, 40 pontos em camisa verde e 1 ponto na competição de montanha.

Ao ganhar dois pontos na primeira subida de Categoria 3 do Tour até agora, a Côte de Mazures após 87,2 km, Simmons passou para o crédito. Van Aert conquistou o máximo de 20 pontos no sprint intermediário com 74 km para percorrer, somando a sua já comandante liderança na competição de camisa verde.

Dado seu ritmo de trabalho, ele presumivelmente não esperava estar em contenda na etapa de chegada.

A 65 km do final, Fuglsang parou para uma pausa natural, depois esperou pelo pelotão. Isso deixou Van Aert e Simmons, que lideraram o pelotão por dois minutos com 43 km para o fim, quando a perseguição começou com seriedade.

Os dois líderes começaram a se cansar, embora os rostos na frente do pelotão também estivessem cheios de dor.

A distância era de 1’07” com 31 km a percorrer quando, em uma longa subida, Van Aert cavalgou de Simmons. Mesmo assim, com 29,4 km para ir, e rajadas de vento vindo da esquerda, e duas rampas duras esperando nos 6 km finais, a vantagem de Van Aert se abaixou em menos de um minuto.

Van Aert defendeu sua vantagem até 11 km, quando os restos do pelotão passaram, com Pogacar, na camisa branca do melhor jovem cavaleiro, logo trocando-a pela camisa amarela do líder da corrida em geral.

A etapa de amanhã termina na Super Planche des Belles Filles, na mesma encosta onde, em 2020, Pogacar derrotou Roglič na prova de tempo para ganhar o Tour de France. Após a etapa de hoje, ele disse que tentaria vencer a etapa de amanhã. Afinal, era uma de suas escaladas favoritas.

