Tour de France: mais amarelo do que nunca, Tadej Pogačar ganha novamente em sua escalada favorita

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

La Planche des Belles Filles, 8 de julho: O brilhante esloveno Tadej Pogačar (UEA-Team Emirates) ganhou hoje a etapa 7 na subida impossivelmente íngreme de La Super Planche des Belles Filles, no leste da França. O segundo foi o Dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e o terceiro foi o companheiro de equipe da Vingegaard, o também esloveno Primoz Roglič.

Na classificação geral, Pogačar agora lidera Vingegaard por 31″ e o galês Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) por 1’10”.

Depois de uma etapa de punição de paralelepípedos na quarta-feira, e a etapa mais longa da prova ontem, a etapa de hoje começou com 50 km de corrida de alta velocidade antes de finalmente se formar o breakaway do dia.

Com 137 km ainda a percorrer, Simon Geschke, um Vegan barbudo de Berlim correndo para a equipe francesa Cofidis, detectou o momento de atacar com tal perfeição que ninguém pôde ir com ele.

Três quilômetros depois, apenas Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), o campeão mundial de time trial, quase único na potência que ele pode gerar em rajadas sustentadas, acelerou para longe do pelotão e cruzou para Geschke. O problema era, se você tivesse que ser tão poderoso quanto Ganna para atravessar, atravessar a ponte era, por definição, quase impossível.

Cinco minutos depois, o diretor da equipe de Ganna o chamou pelo rádio e ordenou que ele esperasse. Uma fuga de dois homens não ia a lugar algum. Ganna falou com Geschke, deu-lhe um empurrão amigável, e sentou-se. O berlinense estava novamente por sua conta.

Momentos depois, o campeão mundial de corrida de estrada de 2019 Mads Pedersen (Trek-Segafredo) saltou do pelotão com seu companheiro de equipe Giulio Ciccone em seu slipstream. Em 2019, Ciccone tinha vestido a camisa amarela no final da etapa para La Planche des Belles Filles, e sua equipe evidentemente o queria no breakaway.

Em seu slipstream ficou Dylan Teuns (Bahrain Victorious), o vencedor no La Planche naquele dia em 2019, Lennard Kämna, que venceu a etapa terminando no Monte Etna no Giro d’Italia de maio, o colega de equipe Bora-Hansgrohe de Kämna Max Schachmann, e seis outros. Eles chegaram a Geschke, e o breakaway foi formado. Em outras palavras, a história foi feita neste Tour: Magnus Cort não estava no grupo de fuga.

Na primeira subida categorizada do dia, o Col de Grosse Pierre, Ciccone foi incapaz de igualar o ritmo dos líderes. Após o trabalho abnegado de Pedersen, foi um desastre para sua equipe. Na encosta, os três alemães, Kämna, Schachmann e Geschke, abriram uma brecha. Apesar de ter passado 11 quilômetros a mais no ataque do que qualquer outra pessoa no desfiladeiro, Geschke tomou o máximo de pontos de montanha nas duas subidas a meio do estágio, o Col de Grosse Pierre e o Col des Croix.

No vale entre as duas montanhas, o grupo líder cresceu até conter sete cavaleiros. Entretanto, Pogačar declarou seu desejo de ganhar a etapa ontem à noite, e colocou seus companheiros da UAE-Team Emirates para perseguir. Sob a pressão que exerceram, o grupo principal dos sete começou a se fraturar.

A 6,8 km do final, Simon Geschke atacou. Kämna ficou com Teuns, mas depois, com 5,5 km para ir, como a bandeira belga, ele ousou atravessar para Geschke. Ele demorou segundos para transpor a distância, e não deixou dúvidas de que ele era o mais forte dos dois. Com certeza, com 4,9 km para percorrer, Kämna atacou sozinho. À medida que o grupo de perseguição contendo a camisa amarela foi ficando cada vez menor, Kämna deu um passo brilhante. Com 2,9 km para percorrer, sua vantagem era de 47″. A 1,5 km de distância, ele ainda tinha 49″. Mas, dentro do quilômetro final, quando a estrada de cascalho deu lugar ao trecho final do asfalto áspero, o último ajudante de montanha de Pogacar, Rafał Majka, o acenou freneticamente, como se dissesse: “Não me peça mais nada”.

Com 300m para ir, com o declive a 24%, Pogacar, ainda dezenas de metros atrás de Kämna, levantou-se da sela. A vitória ainda parecia destinada ao alemão quando Jonas Vingegaard lançou um deslumbrante sprint. Pogacar parecia incapaz de responder, até que, com 75 m para ir, Kämna apareceu à sua frente. Enquanto Vingegaard acelerava, Pogacar encontrou um novo ímpeto e, a 10 m da linha de chegada, forçou seu caminho, olhando para o dinamarquês, como se estivesse pedindo confirmação de sua invencibilidade.

Em quatro das cinco visitas anteriores a La Planche des Belles Filles, uma subida de 7 km em média de 22% para os 150 m finais, o corredor vestindo a camisa amarela após a etapa foi o vencedor final em Paris. O domínio de Pogačar na escalada de hoje sugere que o mesmo resultado é provável.

Amanhã, Dole (França) para Lausanne (Suíça), 186,3 km.