Tour de France: Jumbo Visma vence sua quinta etapa com seu terceiro corredor

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Cahors, 22 de julho: Após o épico montanhista de ontem, os 188,3 quilômetros de hoje, protegidos por ventos laterais, representaram um intervalo de apenas moderada tensão antes do longo e punitivo julgamento individual do tempo de amanhã, onde as posições finais serão decididas.

Mesmo assim, no dia seguinte, sentado em lágrimas no asfalto acima da linha de chegada depois de perder a competição das montanhas para a qual ele havia trabalhado tanto, Simon Geschke teve sal esfregado em suas feridas quando foi obrigado a usar a camisa para fins de patrocínio, com o argumento de que seu verdadeiro proprietário, Jonas Vingegaard, tinha um compromisso anterior com a camisa amarela.

Tão cheio de camisetas de competição são as malas do Jumbo-Vasma, tão lotado está seu treinador com os leões de pelúcia fornecidos pelo banco LCL, e os diversos prêmios dados para as quatro etapas que a equipe acumulou, que eles poderiam ter pensado em reter e deixar alguém ganhar uma etapa.

Mas, com dois ou três quilômetros para percorrer, Wout Van Aert anunciou a seu colega de equipe Christophe Laporte que Wout ficaria com a camisa amarela, portanto, Laporte estava livre para ir para a vitória na etapa.

A 1,5 km do final, Laporte atacou fora do grupo de sprinters atrás de um dos cavaleiros da TotalEnergies, depois insistiu sozinho, e fez a ponte para os líderes pouco antes da bandeira vermelha marcando o início dos quilômetros finais.

Até então, Fred Wright (Bahrain Victorious), que havia se juntado a um ataque com Alexis Gougeard (B&B Hotels – KTM) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) na Costa de Saint-Daunes a 30 km de distância, havia atacado sozinho. Stuyven cometeu o erro de perseguir Wright enquanto conduzia a Laporte em seu slipstream. O francês usou seu cúmplice inadvertido, depois saltou para longe com 500 metros restantes para vencer a quinta etapa do Jumbo Visma, pelo terceiro cavaleiro diferente.

Perseguindo a flecha do tempo para trás, o Laporte saltou do ataque de Wright, Gougeard e Stuyven, que por sua vez rastreou suas origens até um furo na roda da frente a cerca de 44 quilômetros do final de ontem, afetando o feller, o camisa branca Tadej Pogačar (Emirados Árabes Unidos-Team). O incidente ocorreu quando uma série de acelerações começou na frente do pelotão, que tinha o objetivo de derrubar Fabio Jakobsen, o velocista de passo rápido Alpha Vinyl Sprinter, que esteve com tanta dificuldade nas montanhas, terminando há dois dias apenas 16 segundos dentro do tempo limite.

Os únicos companheiros de equipe restantes de Pogacar, Brandon McNulty, Marc Hirschi e Mikkel Bjerg, esperaram e tentaram ajudá-lo, mas ele mesmo acelerou para a frente, recém energizado, e momentos depois, quando Hugo Houle (Isreal Premier Tech) atacou com Max Schachmann (Bora Hansgrohe), Pogacar não conseguiu resistir à tentação. Ele mesmo estava logo dirigindo o ataque, embora, quando o Wout Van Aert decidiu que era hora de aniquilar o ataque e acelerar o passo com Vingegaard logo atrás dele, o ataque foi interrompido.

Amanhã, a última prova individual de 40,7 km, de Lacapelle-Marival a Rocamadour.

