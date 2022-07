Tour de France: Jonas Vingegaard vence com a camisa amarela

Liderado por uma das grandes equipes da história do ciclismo, o dinamarquês assume uma liderança inatacável

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Hautacam, 21 de julho: em outra das etapas mais extraordinárias da longa história do Tour de France, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), que assumiu a liderança da corrida no Col du Granon há oito dias, venceu hoje sua segunda etapa e terminou o dia com uma vantagem de 3 minutos e 26 segundos sobre seu rival mais próximo, Tadej Pogačar (Emirados Árabes Unidos-Team).

Depois de cem quilômetros de corrida incessante, muitos deles movidos pelas equipes na esperança de levar para casa a camisa da montanha, o grupo de ciclistas contendo as camisas amarelas e brancas chegou ao pouco conhecido Col de Spandelles, nunca antes incluído na rota do Tour de France.

O companheiro de equipe de Pogačar Brandon McNulty se mudou para a frente e, por um momento, parecia que o palco se desenvolveria muito parecido com o de ontem, com o americano definindo um ritmo impossível para todos os ciclistas que se encontravam entre os dois primeiros da prova.

Em vez disso, três quilômetros depois, com pelo menos seis a mais no topo da subida, Pogačar lançou um ataque de picada. Como ontem, Vingegaard brilhou, não cedendo nem um centímetro.

Depois de 900m de tréguas desconfortáveis, Pogačar atacou novamente, e depois novamente. Cada vez, Vingegaard não fez nenhuma concessão.

Com quatro quilômetros até o topo do Col de Spandelles, Geraint Thomas cavalgou até os competidores do duelo, com o companheiro de equipe de Vingegaar. Desta vez, Thomas fez seu primeiro e único ataque da corrida. Segundos depois, Pogačar lançou o ataque número quatro. Ele e Vingegaard passaram por Thomas como se ele estivesse parado.

Pouco antes do topo da escalada, Pogačar saltou para longe novamente, com Vingegaard colado ao seu guidão.

Na descida estreita e cascalhada, Pogačar atacou mais uma vez – ataque número cinco. Desta vez, Vingegaard parecia perder sua corrente por um momento. Permanecendo reto por um milagre, ele se firmou e foi perseguido até seu rival. Mas segundos depois, numa curva para a esquerda, Pogačar tentou acelerar na superfície de cascalho, e caiu sobre sua mão esquerda e coxa.

Ele se ergueu rapidamente, mas com um raspão desagradável em sua coxa esquerda.

Esportivamente, Vingegaard esperou por seu rival. Quando Pogačar chegou até ele, os dois homens apertaram as mãos – embora também fosse verdade que Vingegaard tinha companheiros de equipe não muito atrás, então a desaceleração se adequava à sua tática.

O companheiro de equipe de Vingegaard, Tiejs Benoot liderou o grupo de líderes de elite durante os dois primeiros quilômetros da subida final, o punitivo Hautacam, que começou com 13,6 km para percorrer. Em seguida, a última camisa amarela da montanha domestique, Sepp Kuss, assumiu o comando. Durante 6,5 km, ele estabeleceu um ritmo suficientemente alto para desencorajar qualquer ataque do ferido Pogačar. Então, incrivelmente, com 5,3 km para percorrer, Kuss entregou seu líder, a camisa amarela, a Wout Van Aert.

Van Aert tinha atacado 138 quilômetros antes, quando a bandeira caiu no início da etapa. O plano era claramente permitir que Van Aert ultrapassasse o Col de Aubisque e talvez até mesmo o Col de Spandelles, e então, ou ganhar o palco ou estar a serviço da camisa amarela. Durante doze quilômetros, inicialmente na companhia de Neilson Powless (EF Education EasyPost), e depois, quando Powless foi incapaz de suportar a mesma incrível velocidade de Wout, sozinho, ele persistiu, antes de ser pego. Durante os 33 quilômetros seguintes, ele surfou ao redor da frente do pelotão enquanto diferentes grupos atacantes avançavam, antes de ser pego novamente minutos depois.

Então, 44 km dentro do palco, ele atacou novamente, e, desta vez, fez a ponte para um grupo que eventualmente continha 34 ciclistas. Com seu incrível poder, ele cruzou o Col d’Aubisque em terceiro lugar, saltou sobre o Col de Spandelles em primeiro lugar, depois largou da montanha Thibaut Pinot e Dani Martínez na subida final, antes de Kuss depositar Vingegaard em sua roda traseira.

Tal foi a velocidade de Van Aert que, 900 m depois, Pogačar, o campeão lesionado, não conseguiu acompanhar.

Com 3,5 km para percorrer, a extraordinária contribuição de Van Aert terminou, e Vingegaard pedalou sozinho. Ele venceu a etapa por 1 minuto e 4 segundos, à frente de Pogačar, com Van Aert em terceiro a 2 minutos e 10 segundos. Geraint Thomas foi quarto com 2 minutos e 54 segundos.

Jonas Vingegaard agora lidera o Tour por 3 minutos 26 segundos, uma margem inatacável.

