Tour de France: Jakobson completa uma recuperação milagrosa com uma vitória de etapa

Por Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Nyborg, 2 de julho: o velocista belga Fabio Jakobson (Quick Step Alpha Vinyl) venceu hoje a Etapa 2 do Tour de France em Nyborg, na ilha de Funen, no centro da Dinamarca, no final do notável Elo Fixo da Grande Faixa de 18 quilômetros, a ponte rodoviária e ferroviária que atravessa o Estreito da Grande Faixa que separa a ilha da Zelândia e Funen.

Wout Van Aert (Team Jumbo Visma), segundo pelo segundo dia consecutivo, assumiu a liderança geral da corrida e vestiu a camisa amarela, enquanto Mads Pedersen (Trek-Segafredo) da mesma Dinamarca ficou em terceiro lugar.

A etapa canalizou o pelotão ao longo das costas norte e oeste de Seeland. Após 60 km, os corredores enfrentaram três pequenas subidas, a dez quilômetros de distância. Cada um ofereceu um ponto na competição do rei das montanhas, recompensado no final do dia pela famosa camisa branca com pontos vermelhos de polca.

Depois de quatro quilômetros, quatro corredores se colocaram em busca do prêmio. Dois eram da equipe da segunda divisão B&B Hotels – KTM: o francês Pierre Rolland, 35 anos, vencedor de duas etapas do Tour no passado, e seu colega mais jovem, Cyril Barthe. Eles se juntaram a dois corredores do WorldTour, Sven Erik Bystrøm, o campeão mundial sub-23 de 2014, da Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux e Noruega, e o danés brilhante Magnus Cort, 29 anos, da equipe americana EF Education-EasyPost.

Cort foi o melhor colocado dos quatro, a apenas 21″ da liderança da corrida. Em 2013, ele ganhou uma etapa do Tour of Denmark na primeira subida do dia em Asnæs. Esse conhecimento local e sua força óbvia o colocaram em uma liga diferente. O mesmo aconteceu com o caloroso apoio de que desfrutou à beira da estrada, apesar de ser nativo da ilha dinamarquesa de Bornholm, no Mar Báltico, tão perto da Suécia que está conectado à rede elétrica e à rede telefônica sueca.

No entanto, não havia como fazer a ponte nos poucos segundos que o separavam da camisa amarela, então ele virou sua mira para a camisa da montanha.

Sabendo que lhes faltava poder de fogo, Barthe e Rolland atacaram cedo na primeira subida. Mas Bystrøm e Cort os seguiram com facilidade, depois se afastaram deles. Enquanto Bystrøm estava de pé sobre os pedais e saltou, Cort, ainda sentado, acelerou o passo para tomar o ponto. Ficou imediatamente claro que ele seria imbatível nas subidas. Bystrøm acompanhou Cort através da seção montanhosa, não ganhando nenhum ponto, enquanto os franceses voltavam a cair para serem varridos pelo pelotão.

Na última das três subidas, Kårup Strandbakke, Cort completou sua varredura limpa dos pontos da montanha, depois, para alegria da multidão, comemorou com as mãos erguidas como se tivesse ganho o palco. No sprint intermediário em Kalundborg, Cort permitiu que Bystrøm conquistasse o máximo de pontos sem ser desafiado. Atrás deles, o velocista australiano Caleb Ewan venceu o sprint na frente do pelotão, à frente do corredor de ontem, Wout Van Aert, e Peter Sagan, sete vezes o vencedor entre 2012 e 2019.

Com 61 km para percorrer, e o pelotão de perseguição 20 segundos atrás deles, Bystrøm cavalgou sozinho. Quando Cort voltou ao grupo, o norueguês pedalou sozinho por mais 30 quilômetros, garantindo o prêmio diário combativo, no valor de 2000 euros e a visibilidade de uma visita ao pódio.

Em seguida, o pelotão acelerou na preparação para o pássaro. Com 19,8 km para percorrer a camisa amarela, Yves Lampaert caiu em um grande acidente que também envolveu seu companheiro de equipe Michael Mørkøv, reputado como o melhor homem de sprint lead out do mundo. Os dois homens montados novamente trabalharam juntos para pegar o pelotão e ajudar seu velocista, Fabio Jakobsen, no quilômetro final. A tática funcionou. Jakobsen, que esteve envolvido em um acidente quase fatal no Tour da Polônia dois anos atrás, surfou o slipstream de seus companheiros de equipe, sobreviveu a algum contato físico robusto com Peter Sagan, depois lançou um sprint sem resposta que lhe trouxe a primeira vitória de etapa do Tour de France em sua carreira.

De uma cama de hospital polonês com sérios ferimentos na cabeça a uma vitória na etapa do Tour de France, ele percorreu um longo caminho. Ele dedicou a vitória a todos aqueles que o ajudaram a voltar à saúde e a vencer: seus companheiros de equipe, sua família, seus médicos.