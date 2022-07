Tour de France: Hugo Houle e Tadej Pogačar cumprem suas promessas

Mas Jonas Vingegaard está mais no controle do que nunca

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Foix, 19 de julho: “Vou atacar em cada escalada” foi a citação mais memorável da conferência de imprensa do segundo dia de descanso de Tadej Pogačar. Ele cumpriu sua promessa com 50 km ainda por percorrer, no Port de Lers (Cat. 1), 11,4 km a uma inclinação de 7 por cento. Duas vezes na subida, e uma vez sobre o topo e na descida, ele fez acelerações de picada, mas o camisa amarela conseguiu atravessar com aparente facilidade, e foi difícil não sentir que cada ataque fútil balança a vantagem em favor de Jonas Vingegaard.

Na descida da subida final, o Mur de Péguère, a última peça do plano perfeitamente executado do Jumbo Visma, se encaixou quando Vingegaard subiu até Wout Van Aert, pegou uma garrafa e comida de seu colega de equipe, e montou o resto da etapa, em um vento de proa, na esteira do talvez o mais forte corredor da corrida.

Van Aert, o líder das montanhas Simon Geschke (Cofidis), de camisa branca com bolinhas vermelhas, e dois canadenses que pedalavam para Israel Premier Tech, Hugo Houle e Michael Woods, infiltraram-se em um grupo de cerca de trinta corredores na Côte de Saint-Hilare (Cat. 4) após 13,7 km, que se distanciaram da parte do pelotão que continha as camisas amarelas e brancas de Jonas Vingegaard e seu nêmesis, Pogačar.

O Mur de Péguère é de 9,3 km a 7,9%, mas a média é enganosa. Quilômetros 5 a 8 da subida são 10,5% seguidos de 2 km a 12,8%. Houle, que nunca havia ganhado uma corrida como ciclista profissional, atacou nas suas encostas inferiores. Mesmo assim, Houle, cujo irmão Pierrick morreu há nove anos em um acidente de dirigir embriagado enquanto ele estava correndo, montou com a força de dois homens. Ele cruzou a linha de chegada em lágrimas, tendo há muito tempo prometido vencer a etapa do Tour de France e dedicá-la a Pierrick. Foi um momento profundamente pessoal e privado, nas circunstâncias mais públicas.

Ao contrário de outros esportes, que têm uma batalha anual de rebaixamento anual, o ciclismo nunca teve, até agora. Em 2018, a UCI, seu órgão dirigente mundial, anunciou que era hora de uma mudança. Assim, no final desta temporada, eles vão somar os últimos três anos no ranking mundial de equipes, voltando ao início de 2020, e compilá-los em uma tabela. As equipes de um a dezoito anos receberão uma licença do World Tour para o próximo ciclo de três anos. As equipes em décimo nono lugar e abaixo descem – tudo o mais sendo igual – finanças, ética, papelada, e assim por diante.

Israel Premier Tech é uma das equipes ameaçadas de rebaixamento. A vitória de Houle hoje, e o terceiro lugar de outro canadense na mesma equipe, Michael Woods, reforçou a disputa dos pontos da equipe. Eles ainda definham em 20º lugar na tabela, encarando o rebaixamento, embora seus proprietários insistam que a equipe continuará como normal em qualquer nível em que estiverem competindo no próximo ano.

Em outro dia de calor opressivo, foi a vez de os Emirados Árabes Unidos sofrerem, após a derrota do Jumbo-Visma no domingo, quando perderam dois cavaleiros. A 100 km do final, o pobre Marc Soler largou o pelotão, mostrando todos os sinais de exaustão do calor. Ele logo vomitou na beira da estrada, e terminou a etapa fora do tempo limite em 57 minutos e 6 segundos, deixando Tadej Pogačar com apenas quatro cavaleiros de apoio.

Os Ineos-Grenadiers também adaptaram suas táticas às condições da etapa, permitindo que Geraint Thomas, terceiro em geral, se beneficiasse da ajuda de Dani Martínez, que havia desistido do início da pausa para esperar por ele. Juntos, eles perseguiram até o grupo de camisa amarela, para aproveitar um mau dia de Romain Bardet (Team DSM), que começou a etapa em quarto lugar aos 3 minutos 1 segundo, 18 segundos atrás de Thomas, e terminou em nono lugar aos 6 minutos 37 segundos, não mais uma ameaça.

Nairo Quintana subiu a escalada final com o Vingegaard e seu tenente de montanha Sepp Kuss, e Pogačar. Com Bardet fora de cena, Nairo, que é sempre conhecido por seu primeiro nome, e terminou em 2º lugar no Tours de France de 2013 e 2015, e em 3º em 2016, subiu para o 4º lugar na véspera do Dia da Independência da Colômbia, 20 de julho, e a etapa mamute de Saint-Gaudens a Peyragudes (129,7 km em três subidas do Cat. 1).