Tour de France: em mês mágico, Magnus Cort soma mais uma vitória

Pogačar comete seu primeiro erro da corrida e, como consequência, mantém a camisa amarela

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Megève, 12 de julho: No final da etapa de hoje de 148,4 km de Morzine a Megève – tarde demais, como aconteceu – Tadej Pogačar recebeu a chamada para deixar Lennard Kämna (Bora Hansgrohe), o melhor colocado dos vinte e cinco corredores que, após mais de 50 km de corrida dura, constituíram o breakaway do dia, levar a camisa amarela. Às vezes, afinal, a rendição é a melhor forma de ataque, pelo menos no Tour de France.

Afinal, apesar dos resultados oficiais dos testes 100% livres de Covid reclamados ontem de manhã pela organização da prova, a equipe UAE-Team Emirates do líder da prova, Pogačar, anunciaram esta manhã que seu escalador neozelandês George Bennett tinha o Coronavírus e não iniciaria a etapa, enquanto Rafał Majka também mostrou sinais do vírus, mas com uma carga viral tão pequena que lhe foi permitido continuar.

🎥 A slow-motion look at that incredibly tight battle for the line between 🇩🇰@MagnusCort and 🇦🇺@nick_schultz5!



🎥 Admirez au ralenti le sprint au coude à coude entre 🇩🇰@MagnusCort et 🇦🇺@nick_schultz5 !#TDF2022 pic.twitter.com/PJ15rx560Y — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022

Tendo já perdido o grande norueguês, Vegard Stake Laengen, isso significava que apenas quatro dos sete companheiros de equipe da camisa amarela ainda estavam na corrida, e um deles, o ciclista suíço Marc Hirschi, confessou após a etapa de hoje sentir-se “terrível”. Assim, permitir que um zelador levasse a camisa durante a noite, e ter sua equipe definindo o ritmo até o pé da subida final de amanhã, em uma etapa de montanha gigantesca que inclui os deslumbrantemente belos Lacets de Montvernier, o claustrofóbico Col du Télégraphe, o imponente Col du Galibier, o verde e agradável Col du Lauteret, e o final punitivamente difícil Col du Granon, tudo amontoado em uma pequena etapa de apenas 151,7 quilômetros, teria sido uma solução temporária conveniente para uma situação potencialmente embaraçosa.

Mas Kämna, montando metade para a etapa e metade para a camisa sem nunca se comprometer totalmente com nenhuma das duas, não conseguiu nenhuma delas e recuou com quatro quilômetros até a linha de chegada. Seu rival mais óbvio para a vitória na etapa, Magnus Cort (EF Education – EasyPost), já havia sido deixado para trás com 5,7 km a percorrer após um ataque do veterano ciclista Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), que, com 38 anos e 230 dias de idade, teve a oportunidade de se tornar o segundo vencedor mais velho da etapa nos 119 anos de história do Tour de France.

Mas Sánchez, e os três corredores mais próximos a ele, cometeram o erro dos iniciantes de brincar de gato e rato entre si enquanto permitiam que o grupo que continha Magnus Cort fosse até eles. Dylan Baarle (Ineos Grenadiers) atacou, Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) reagiu, e Magnus Cort veio ao lado e, tendo perdido a etapa minutos antes, chegou para vencê-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kämna rolou através da linha de chegada 22 segundos depois, em décimo lugar. Tendo começado a etapa 21, 8’43” atrás de Pogačar, ele agora tinha uma longa e tensa espera para saber se teria uma camisa amarela para vestir na cama hoje à noite.

Mas Pogačar teve pouca escolha a não ser responder a um ataque tardio de Jonas Vingegaard, dando um dardo além de seu rival mais próximo para colocá-lo em seu lugar. Em consequência, Kämna terminou o dia onze segundos atrás do Pogačar na classificação geral, e usará seu pijama habitual na cama hoje à noite.

Para Kämna, que foi o segundo na geral durante a primeira semana do Giro em maio, e foi pego nos cem metros finais de La Super Planche des Belles Filles, seu ano de encerramento continua.

Após a etapa, o companheiro de equipe dinamarquês de Tadej Pogačar, Mikkel Bjerg, que passou a maior parte do dia marcando o ritmo na frente do grupo que continha a camisa amarela, disse que ele estava pedalando para proteger a camisa. A mudança de plano veio tarde demais – o que significa que a equipe diminuída de Pogačar carregará o fardo da liderança da corrida amanhã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um Tour de super-heróis, do Pogaçar aéreo ao Van Aert, a etapa onze de amanhã, e a etapa doze de quinta-feira sobre o Galibier (novamente), o Col de la Croix de Der e depois Alpe d’Huez, a escalada de Hollywood do Tor, prometem grandes coisas.

Entretanto, se alguém pode colocar o brilhante Pogacar em dificuldade, por mais deficiente que seja sua equipe, ainda está por ser visto.