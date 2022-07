Jonas Vingegaard vence o 109º Tour de France

Maior torneio de ciclismo do planeta chegou ao fim

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Paris, 24 de julho: Na Avenue des Champs-Elysées, no centro de Paris, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), o vencedor há uma semana da etapa 15 em Carcassonne, afastou-se do trem de sprint de seu rival Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) para vencer a 21ª e última etapa do Tour de France. Alexander Kristoff, da Intermarché-Wanty-Gobert Material, foi o terceiro colocado.

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) venceu o Tour de France 2022, 2 minutos 43 à frente de Tadej Pogačar (Emirados Árabes Unidos-Team), com Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) em terceiro lugar aos 7 minutos e 22 segundos. Vingegaard também ganhou a competição das montanhas, enquanto seu companheiro de equipe Wout van Aert ganhou a camisa verde com um recorde de 480 pontos e o prêmio super combatif. Ineos Grenadiers ganhou o prêmio de melhor equipe.

Na mitologia grega e na religião, os Campos Elísios são o lugar de descanso final das almas do heróico e do virtuoso. Todos os anos, desde 1975, os heróis do Tour de France encontraram seu lugar de descanso final na Avenue des Champs-Elysées, que os franceses chamam de “a avenida mais bela do mundo”, no final de uma etapa amplamente cerimonial que pouco faz para mudar o resultado geral, decidiu na noite anterior.

Assim, quando o Wout Van Aert atacou no quilômetro 0, e o guerreiro derrotado Tadej Pogačar respondeu, com o campeão despretensioso Jonas Vingegaard em sua roda, foi uma violação do treino recebido, e terminou um minuto mais tarde em risadas, como a cena final de um filme de super-heróis, cada um dos protagonistas com seu uniforme colorido, sua superpotência, sua identidade civil despretensiosa.

A cena foi seguida de oportunidades fotográficas para as camisas, a equipe vencedora, os seis dinamarqueses restantes e, um a um, as próprias equipes. Então, na escalada final da corrida, no que foi ou um ato de simpatia esportiva, ou um ato de humilhação ritual, para o concorrente da camisa da polca perdedora, Simon Geschke, obrigado a vestir a camisa hoje, foi empurrado para a frente para levar a final, sem sentido, e o prêmio de 200 euros que os acompanhou.

No circuito Champs-Elysees, vários ataques de curta duração e celebração se formaram, antes do sprint final, que viu Philipsen se tornar o único velocista de encontro no Tour deste ano a ganhar mais de uma etapa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi uma edição clássica do Tour, que, com 79 horas, 33 minutos e 20 segundos para o vencedor (e mais 5 horas e 40 minutos para o último cavaleiro, Caleb Ewan do Lotto Soudal), é o mais longo anúncio de turismo do mundo, mas também uma oportunidade para a França se felicitar pela suavidade de suas estradas, a elegância de sua arquitetura, a beleza geométrica de suas florestas e campos, a precisão de seus jatos militares que voaram sobre o pelotão enquanto aceleravam os Champs-Elysées, e a aceitação global de algumas de suas invenções: a química moderna, por exemplo, em grande parte “inventada” pelo químico Jean-Antoine Chaptal, o cunhador da palavra “nitrogênio”, nascido em Badaroux, 11. A 1 km do final da etapa 14. Ou a bacteriologia moderna – incluindo vacinação e pasteurização – ambas inventadas por Louis Pasteur, nascido em Arbois, a 29 km do final da etapa 8.

Ou, de fato, o esporte moderno. Afinal, os Jogos Olímpicos foram revividos por um francês, Pierre de Coubertin, alguns anos antes de outro francês, Henri Desgrange ranting, jornalista iliberal que, em 1903, enfrentou queda nas vendas de seu jornal, L’Auto.Este ano pertenceu à Dinamarca, que sediou o Grand Départ, e cujos cavaleiros ganharam as camisas amarelas e polca ponto (Vingegaard), e quatro etapas através de Vingegaard (duas), Magnus Cort e Mads Pedersen.

Os próprios cavaleiros franceses venceram apenas uma etapa, quando Christophe Laporte do Jumbo Visma subiu ao palco de Cahors. Sua longa seca de vitórias se estende agora por 37 anos: Bernard Hinault ainda é o último francês a vencer o Tour de France em 1985.

Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell Foto: Matt Rendell