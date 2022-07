Ciclismo no Brasil no dia 9 de julho

Nesta fortíssima e intensa corrida de bicicleta do último sábado (9), Magno Prado Nazaret, deixou toda sua força para levar um dos ciclistas da Swift Carbon Pro Cycling para o lugar mais alto do pódio

Foi no Autódromo de Interlagos que aconteceu no último dia nove de julho uma das mais famosas e tradicionais provas de ciclismo do calendário brasileiro. A prova levou o título de GP SÃO PAULO mas os amantes do ciclismo entendem a importância e o valor desta data tão disputada por ciclistas desde 1933.

Toda a estratégia e proposta de como seria “a batalha” de ataques e fugas nas pistas de Interlagos foram definidas na sexta-feira à noite em um hotel com toda a equipe reunida sob as orientações do super estrategista Marcelo Donnabella. Controlar a prova e o ritmo do pelotão desde os primeiros até os últimos metros da corrida, este seria o formato para levar seus melhores velocistas até a meta. E executando o planejamento o objetivo foi atingido, Kácio de Freitas cruzou a linha de chegada após trabalho espetacular do time e embalado por ninguém menos que o ex-Pro Tour Rafael Andriato.

Cada ciclista da equipe Swift Carbon tinha um papel importante e fundamental para isso em Interlagos. A equipe perdeu um importante ciclista na primeira etapa da prova quando Otávio Gonzeli – viria a ser quarto colocado 24 horas depois em Belo Horizonte – se envolveu em uma queda e deixou a prova, tendo assim menos um ciclista para contribuir com o time, desta forma Magno se viu em posição de se doar ainda mais em busca do coletivo. E assim, ele deixou tudo que tinha nos pedais até faltar duas voltas para o final quando a equipe se organizou para a cartada final e ele entrou no ritmo e na roda do pelotão para cruzar a linha de chegada com a sensação de dever cumprido.

Magno,, que é um ciclista extremamente forte e com um passo surreal, já havia mostrado suas características recentemente na Volta de Goiás, quando fulminou o pelotão durante uma hora com uma escapada que mudou a classificação geral da prova por etapas, e também vencendo uma granfondo na capital federal, quando chegou escapado de forma brilhante e cruzou a linha de chegada com mais de dois minutos na frente dos outros ciclistas.

Para a corrida no dia nove de julho em São Paulo não havia um plano “B”, mas sim executar o plano “A” com maestria e fazer história. E foi assim que a Swift Carbon cravou o nome da equipe na história com um trabalho de equipe impecável.

Foi ditando o ritmo nas “subidas” e apertando o passo nos planos e nas descidas do autódromo que a Swift Carbon juntamente com a FUNVIC fez o show acontecer. A disputa na chegada seria intensa tendo os multicampeões Francisco Chamorro, Lauro Chaman e companhia na disputa pelo título, mas o funcionamento perfeito da equipe fez o time intercontinental brilhar. “Tudo funcional como um relógio, disse Nazaret”.

“Não perdemos o controle da corrida em nenhum momento”, disse Magno. Todas as fugas iam sendo neutralizadas apesar de terminar a prova exausto com o esforço e ritmo imposto pelo pelotão com os melhores ciclistas brasileiros. É preciso atenção e determinação para executar o que o técnico nos passou e ter a tranquilidade para sempre agir na hora certa, e isso o Magno sabe muito bem… são muitos anos de experiência no Brasil e no exterior.

"Seja firme e constante no ciclismo." Magno Prado Nazaret, ciclista

Magno, aos 36 anos e muito forte, deixa um recado para a geração de ciclistas que está chegando: “Tem que persistir, tem que sair da zona de conforto. O ciclismo é duro, requer dedicação e renúncia. Hoje temos muito mais informação e acessos, mas tem que ir pra cima e se dedicar 200% no esporte. Muitos entram achando que será fácil, mas não é, então persista e dedique-se no que você quer ser.”

Magno Prado Nazaret

Equipe: Swift Carbon Pro Cycling

Atleta Olímpico

Bicampeão Panamericano de Ciclismo

Tricampeão Volta do Uruguai

Tricampeão Nacional de CRI