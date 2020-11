ONG Instituto NEX – No Extinction ajuda diretamente no tratamento de onças feridas nos incêndios no Pantanal e na preservação genética de felinos.

PUBLICIDADE

O Projeto Nex NoExtincion é um instituto que cuida há 20 anos de felinos resgatados das mais diversas situações como tráfico de animais silvestres, cárceres privados e ilegais. Além do resgate, também reabilitam e se possível reintroduzi-los novamente na natureza.

O Jornal de Brasília acompanhou um dia de tratamento de uma das onças resgatadas dos incêndios no Pantanal. Conversarmos com a coordenadora de projetos, Daniela Gianni.

O Pantanal ocupa mais de 150 mil quilômetros quadrados e se estende à Bolívia e ao Paraguai. Os incêndios são os piores desde que os registros tiveram início, em 1998, e ameaçam a vida selvagem da região, que inclui antas, pumas, capivaras e onças-pintadas. A entidade World Wildlife Fund diz que o Brasil pode ter cerca de metade das 170 mil onças-pintadas que se acredita ainda viverem.

“Muitos dos animais resgatados não poderão mais serem soltos, devido à mutilações, traumas ou foram “humanizados” e não sabem se defender sozinhos”, diz Daniela.O instituto surgiu após a presidente Cristiana Gianni testemunhar uma onça no Zoo de Brasília em condições desfavoráveis dentro de uma jaula. A onça foi levada para a fazenda pessoal de Cristina e viveu por lá por 20 anos. Hoje o Nex abriga 15 onças, 7 suçuaranas e uma jaguatirica, totalizando 23 animais em 17 recintos.

Logo que começaram as queimadas no Pantanal, o instituto que é referência nacional no acolhimento e tratamento de onças já ficou apostos para receber possíveis felinos feridos.Foram recebidas duas onças: Ousado e Amanaci. O estado em que se encontrava a Amanaci, queimaduras de terceiro grau, morte dos tendões e exposição óssea, apontava que ela se feriu ao proteger os filhotes. O Ousado foi solto, após o tratamento pela equipe da ONG dia 27 de Outubro.

Uma das veterinárias que trabalham em parceria com o instituto é a Dra.Karolina Vitorino, que ofereceu o tratamento com Laser Terapia que funciona na restauração de tecidos feridos por queimadura.Karolina possui o equipamento próprio e se colocou à disposição desde o início para o tratamento nos felinos. Após 6 seções no intervalo de 48h, o Ousado já apresentava uma melhora o que diminuiu o tempo do animal em cativeiro. “Quanto menos tempo em cativeiro é melhor. O animal terá menos anestesia e menos estresse”, afirma Karolina. O ousado foi solto, após o tratamento pela equipe da ONG dia 27 de Outubro. As lesões da Amanaci eram mais graves com também queimaduras de terceiro grau. Nela foram aplicadas aplicações de células-tronco no início do tratamento. Mas os resultados estavam demorando. Foi quando iniciaram a Laser Terapia na Amanaci.

A melhora começou a ser mais significativa. Karolina acredita que mais um mês de tratamento será o necessário para que ela tenha alta. Infelizmente Amanaci não será solta, pois teve a perda das garras e das falanges. Isso a impossibilitaria de escalar árvores. Graças ao apoio de Karolina, o tempo de tratamento e sofrimento dos dois felinos foram diminuídos.Um novo recinto está sendo construído para que Amanaci possa permanecer sendo cuidado com todo o cuidado pela excelente equipe do Nex.

Para Daniela, ”a importância das onças no meio ambiente é de suma importância, pois são animais de topo de cadeia. E quando se perde esses animais o ecossistema entra em desequilíbrio”.O instituto, segundo Daniela, além de abrigar os animais possibilitando uma vida digna, o instituto tem o um grande banco de material genético para caso aconteça uma extinção no futuro, o instituto poderá reproduzir mais felinos.

O Instituto Nex NoExtincion é financiado com doações e possui um quadro com 10 funcionários, além dos voluntários, trabalhando de forma intensa para a preservação dessas espécimes.

