Bio sem Neura #044 – Clonagem

PUBLICIDADE



Clonagem é um processo que pode ser definido, simplificadamente, como a produção de cópias de outro indivíduo. Pode ocorrer tanto de forma natural como de forma artificial.

Falamos em clones naturais quando nos referimos aos indivíduos formados a partir de reprodução assexuada, como bactérias que se dividem e dão origem a duas bactérias idênticas. Os seres humanos também podem produzir clones naturalmente, sendo esse o caso dos gêmeos univitelinos, que apresentam o mesmo DNA. O foco do nosso texto, no entanto, é a clonagem artificial, na qual são utilizadas células somáticas (todas as células do corpo, exceto os gametas, são chamadas de somáticas) para produzir cópias idênticas de um organismo.

Para saber mais assista ao vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio