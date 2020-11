Bio sem Neura #043 – Alzheimer

PUBLICIDADE

Se você não tem um familiar com demência, provavelmente conhece alguém que já cuidou de um parente com Alzheimer e sabe que a experiência não é fácil. Doença neurodegenerativa mais frequente que existe na espécie humana, o problema afeta a memória, o comportamento e outras funções mentais de forma progressiva. Nos estágios mais avançados, impede a pessoa de exercer suas atividades diárias, reconhecer os outros e se comunicar adequadamente. Para saber mais, assista a mais um vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio