Bio sem Neura #041 – Menstruação

PUBLICIDADE

Dói os seios, dá cólica, te deixa indisposta e acontece todos os meses. Isso é a menstruação. Ela faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Todo mês, o útero prepara um revestimento interno, chamado endométrio, para aninhar o embrião. Se a fecundação não ocorre, esse tecido é descartado. Aí vem a menstruação, que nada mais é do que uma descamação do endométrio.

A menstruação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher, ou melhor, é o fim desse ciclo. Todos os meses, o útero prepara um revestimento interno, chamado endométrio, para aninhar o embrião (óvulo fecundado). Quando a fecundação não ocorre, esse tecido é descartado. Aí vem a menstruação, que nada mais é do que uma descamação do endométrio, que era para ser uma “casinha” para a gravidez.

Para saber mais assista ao vídeo do Bio Sem Neura com @philipbio