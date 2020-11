Bio sem Neura #040 – Malária

PUBLICIDADE

A malária humana é uma doença parasitária que pode ter evolução rápida e ser grave. Ela pode ser provocada por quatro protozoários do gênero Plasmodium: Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale. No Brasil, somente os três primeiros estão presentes, sendo o P. vivax e o P. falci- parum as espécies predominantes. A transmissão natural da doença se dá pela picada de mosquitos do gênero Anophe- les infectados com o Plasmodium. Estes mosquitos também são conhecidos por anofelinos, dentre outros nomes.

Após a picada, os parasitos chegam rapidamente ao fígado onde se multiplicam de forma intensa e veloz. Em seguida, já na corrente sangüínea, invadem os glóbulos vermelhos e, em constante multiplicação, começam a destruí-los. A partir des- se momento, aparecem os primeiros sintomas da doença.

A doença também pode ser adquirida por meio do conta- to direto com o sangue de uma pessoa infectada (como por exemplo, em transfusões sangüíneas ou transplante de órgãos ou ainda pelo compartilhamento de seringas entre usuários de drogas injetáveis).

