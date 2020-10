Bio Sem Neura #037 – Pressão Alta

PUBLICIDADE

A hipertensão é uma doença grave e silenciosa. Muitas vezes, o indivíduo convive com ela sem sequer saber da sua existência. Ela só passa a ser conhecida após vários anos e somente depois que o indivíduo manifesta algum sintoma, fato que já pode ter comprometido o funcionamento regular de alguns órgãos, como coração, o cérebro, as artérias (vasos que saem do coração e leva o sangue com oxigênio e nutrientes para todos órgãos) e os rins, além de ser um fator de risco para a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ataques cardíacos.

Diante dessa situação preocupante, é importante acompanhar de perto os números da pressão arterial e entender como eles funcionam e o que significam. Esse conhecimento será bastante útil para prevenir e combater o surgimento da pressão alta e proporcionar uma maior qualidade de vida para o portador da doença.

Assista a mais um vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio