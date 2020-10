Bio Sem Neura #036 – Charles Darwin

PUBLICIDADE

Sabemos muito sobre como mudanças evolutivas nos trouxeram até os dias de hoje. Mas o que o futuro nos reserva? Nossa espécie continua evoluindo? Daqui alguns milhares de anos os humanos serão diferentes de hoje?

Uma percepção bastante comum é que, para a nossa espécie, a evolução parou. A lógica por trás dessa ideia é que a medicina moderna e as inovações tecnológicas permitem que pessoas sobrevivam e passem para seus descendentes traços que, no passado, teriam sido eliminados pela seleção natural.

Por exemplo, no passado uma boa visão seria importante, protegendo-nos de predadores e permitindo longas caminhadas em terrenos perigosos. Em tal cenário, os míopes estariam em apuros, pois seriam presas mais fáceis e estariam mais sujeitos a acidentes. Assim, a seleção natural favoreceria a acuidade visual e eliminaria da população os genes associados à má visão. Mas invenção dos óculos teria mudado tudo. É seguro dizer que, nas sociedades modernas, ser míope não reduz em nada as chances de sobrevivência e reprodução. A tecnologia estaria nos protegendo de interações com o ambiente relacionadas à seleção natural, minando a relevância desta última.

