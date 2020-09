Bio sem Neura #035 – Dengue associada ao Covid

PUBLICIDADE

Um estudo que analisou a dinâmica da covid-19 no Brasil encontrou uma possível correlação inversa entre infecções pelo novo coronavírus e casos confirmados de dengue. Observando mapas de ocorrência das doenças, os pesquisadores constataram que locais que tiveram muitos casos de dengue em 2019 e no início de 2020 tiveram menos infecções e óbitos por covid-19.

Os pesquisadores observaram as cidades que mais espalharam casos para o País – a liderança ficou com São Paulo -, as rodovias que auxiliaram na disseminação da doença e o “efeito bumerangue” causado pela infecção: capitais levando o vírus para o interior e o interior enviando pacientes infectados para as UTIs das capitais. A conta que não fechava era de como algumas localidades não estavam registrando o mesmo avanço da covid-19, apesar desses fatores. A pesquisa está disponível no repositório de pesquisas medRxiv.

