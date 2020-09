Bio sem Neura #032 – Veganismo

PUBLICIDADE

O veganismo é um estilo de vida que exclui, na medida do possível e do praticável, produtos de origem animal – desde refeições até a forma de se vestir ou escolher cosméticos. Na alimentação, deixa-se de lado carnes, ovos, leite e mel, por exemplo, pela motivação de reduzir os impactos ambientais, a exploração animal, melhorar a saúde, entre outros.

Devido a alimentos específicos com preços altos nas prateleiras, é comum que muitos associem o veganismo a uma dieta cara e incompatível com a realidade média do brasileiro. Porém, nutricionistas especialistas nesse tipo de alimentação e pessoas que vivem esse estilo de vida apontam como fazer pratos saudáveis e que cabem no bolso, sem alimentos de origem animal. Por outro lado, profissionais também apontam restrições e suplementações que merecem atenção para não prejudicar a saúde.

Para saber mais assista ao vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio