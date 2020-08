Bio sem Neura #029 – Vacina para Coronavírus

PUBLICIDADE

Na terça-feira (11), a Rússia aprovou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2), conforme foi anunciado pelo presidente Vladimir Putin. Na ocasião, foi informado que a imunização, em massa, da população contra a COVID-19 deve começar ainda em outubro. Entretanto, a produção desse imunizante está cercada de dúvidas e alguns mistérios. Com a produção prevista para começar em setembro, “o plano é aumentar a produção de vacinas para 200 milhões de doses até o final de 2020, incluindo 30 milhões de doses na Rússia”, detalha o site oficial da vacina, lançado ontem (11). A página vinculada a instituições públicas russas conta com traduções para sete línguas, inclusive o português.

Para saber mais assista ao vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio