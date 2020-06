Bio sem Neura #020 – Genética dos Negros

A identidade racial é um assunto que deve ser falado. Não é novidade, mas a cada momento em que precisamos recorrer a opiniões de especialistas, ocorre uma mistura de ideias. É fato que quem tem as características físicas de uma pessoa negra (nariz largo, boca grande, cabelo afro e tom de pele escuro, por exemplo) tem muito mais probabilidade de sofrer racismo e ter menos oportunidades na vida por conta desse fenótipo, se comparado a outras pessoas. Ainda há um grande privilégio de pessoas brancas sobre as negras e isso não pode ser ignorado. Mas afinal, o que vale mais? Nossa aparência ou nossa genética? Para saber mais assista a mais um vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio