Bio sem Neura #009 – Sonhos

Às vezes nem percebemos que sonhamos a noite inteira ou nem lembramos. Outras vezes basta dez minutos de sono para nossa mente cair em uma viagem, muitas vezes viagens um tanto malucas com coisas que não sabemos por que sonhamos. Para a psicanálise o sonho é o “espaço para realizar desejos inconscientes reprimidos”. Um papel importante que nosso cérebro desempenha durante o sono é descartar e selecionar as memórias. É por isso que no seguinte a termos estudado lembraremos melhor a matéria se não passarmos a noite inteira olhando notas e dormirmos o tempo necessário. É necessário, portanto, dormir bem para que o que estudamos permaneça em nossa memória no dia seguinte.

Para saber mais, assista a mais um vídeo do professor @philipbio no Bio Sem Neura!