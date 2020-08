Influenciador cria projeto com 25 dermatologistas para tratar do tema nas redes sociais

PUBLICIDADE

Desde os 22 anos o influenciador, bailarino profissional e empresário Farley Mattos passou a cuidar com mais atenção de sua pele. Hoje, 10 anos depois, aos 32, busca apresentar para seus seguidores no Instagram (@farleymattos) a importância desses cuidados para a manutenção do bem-estar.

Pensando nisso, Mattos criou um projeto que reuniu mais de 25 dermatologistas, de todo o Brasil, para trazer informação e conteúdo de qualidade para seus seguidores. “Eu tive experiências com vários e acho que é importante esses cuidados. Eu quis trazer esse projeto, que não é de autopromoção, porque como influenciador, eu me sinto na obrigação de levar o melhor para os meus seguidores e eu sei que esses cuidados são de extrema importância”, relata.

“Como eu indico marcas, trabalho com algumas divulgações, sempre falo dos produtos que utilizo, os que são apropriados pro meu tipo de pele podem não ser apropriados para os meus seguidores, que são de todas as classes. Eu sempre busco postar de diversas marcas, e sempre peço para que os meus seguidores busquem o dermatologista”, complementa o influenciador.

Buscando, então, levar o conhecimento, ele explica que a ideia surgiu “porque a gente sabe que esse universo é grande e, muitas vezes, as pessoas deixam de ir no dermatologista e fazem seus cuidados em casa, errado, por algumas vezes, e nem todo produto é bom para todo mundo”.

O projeto reuniu mais de 25 dermatologistas do Brasil todo, para levar informação e conteúdo para as pessoas. Para ter acesso a esse material, basta entrar no Instagram, @farleymattos e assistir aos stories.