Aula com mestre, festivais gastronômicos e muito mais

Aprenda com quem entende

Você sonha em começar a cozinhar bem? O talentoso Diego Koppe (foto) vai te ajudar. Recentemente, o gastrólogo começou uma escola para iniciantes na gastronomia. Além de introduzir o aluno no âmbito, o chef promete oferecer cursos para diversas áreas gastronômicas, aplicando diferentes técnicas de culinária: corte de carnes, sushis, massas frescas e risotos. Para quem ainda não está habituado com o nome, Koppe é um desse nomes que mexem com o cenário gastronômico, Diretor Financeiro da Federazione Italiana Cuochi (FIC — Brasile), entidade reconhecida pela WACS (Associação Mundial dos Chef´s de Cozinha), além de ser Master Chef graduado pelo ICIF — Instituto Culinário Italiano para Estrangeiros, graduado em Administração e MBA em gestão de negócios. E o melhor? O rapaz foi o primeiro brasileiro a conquistar uma estrela Michelin com a sua consultoria no restaurante italiano Cha Veggia by Mussoni, na cidade de Salice Terni. Vale a pena! Para inscrições e dúvidas: (61) 99818-8262.

Foto – Acervo pessoal

Coelhinhos da Páscoa de Brasília começam os trabalhos

Você piscou e a Páscoa chegou, né? Melhor que as guloseimas que a época nos proporciona, é somente elas sendo feitas por chefs especializados, não é? O Chef Pedro Moretto já começou a esbanjar seu talento nessas delícias de chocolate. A coluna experimentou um kit personalizado (foto) que vale o paladar de todos que amam essa época. Faça sua encomenda pelo instagram @chefpedromoretto!

Foto – Acervo pessoal

O evento que todo mundo ama

Um dos festivais mais queridos dos brasilienses está de volta! O saboroso (e em conta) Restaurante Week já está acontecendo nas melhores casas de Brasília. Disponível até o dia 27 de março, o festival conta com 60 restaurantes participantes, incluindo o Bla’s, Le Parisien (foto), Caminito Parrila, Mangai, Same Same, Dom Francisco, Jijoca, Nau Frutos do Mar, Villa Tevere, Verona e muito mais!

Foto – Acervo pessoal

Festival que deixa mineiro feliz

Aos mineiros ou amantes de doce de leite: fujam para as montanhas! American Cookies está promovendo um Festival de Doce de Leite em todas suas unidades. Além das combinações clássicas da casa como Cookie Choco (massa amanteigada de baunilha com pedaços de chocolate meio amargo e recheado com doce de leite 100% artesanal e brigadeiro chocolate meio amargo), o estabelecimento está com criações mais diferentonas como Cookie Ameixa e Cookie de Coco em especial para o festival. Se não conseguiu fugir e é amante dessa guloseima incrível, procure uma unidade mais próxima da American Cookies.

Foto – Acervo pessoal